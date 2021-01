"Mi hijo desapareció cuando subió a la patrulla estatal"; activista

TIJUANA.- Activistas dedicados a la búsqueda de personas en Baja California estiman que solo en Tijuana hay arriba de 2 mil casos de desapariciones, y en cambio hay muy pocos resultados de las autoridades investigadoras que se ven rebasadas por el delito.

El colectivo `Todos somos Erick Carillo´, formado por 260 integrantes, dice que hay mil 300 desapariciones formalmente denunciadas y unas 800 sin registro oficial.

Ese y otros colectivos han pedido más de una vez ayuda a la Fiscalía General Estatal (FGE), donde han llevado desde las historias de esas cientos de vidas y los avances de sus propias indagatorias junto a toda su desesperación.

"Mi pregunta es: ¿A dónde recurres, a qué oficina vas, dónde vas y pides que te ayuden cuando a tu hijo se lo lleva una patrulla estatal y lo desaparece?", preguntó una madre de familia al fiscal general, Guillermo Ruíz Hernández, durante una reunión con familias víctimas del delito en febrero de este año.

No sabe nada de su hijo desde que los uniformados se lo llevaron en junio del 2018, y desde entonces sigue esperando también que la autoridad le dé el resultado de una prueba de ADN para saber si entre los restos que tienen registrados las autoridades, están los de su hijo.

Y ella no es la única madre de familia que ve cómo pasan los meses y no hay rastros de sus familiares ni avances en la investigación de la Fiscalía.

"Yo sí estoy muy molesta, yo sí quiero respuestas porque ya son casi 17 años los que he estado buscando a mi hija. Yo, porque Capea (Centro de Apoyo para Personas Extraviadas o Ausentes) no me ha estado ayudando en nada", dijo otra mujer durante esa misma reunión.

En ella el fiscal Ruiz Hernández dio un plazo de 60 días para reencontrarse con respuestas y avances, pero el 2020 está cerca de terminar y el reclamo sigue siendo el mismo.

"Llevamos un año dejándolos que ellos se puedan acomodar en sus trabajos. No lo han hecho (...) nomás venimos a tomarnos la foto, porque no hemos tenido ningún apoyo", comentó Erick Carillo poco antes de sostener una nueva plática con las autoridades.

Como presidente del colectivo del mismo nombre, formado tras sus esfuerzos por encontrar a su hijo de 20 años de edad, al que no ve desde el 31 de mayo del 2019, dice que requieren al menos de acompañamiento policiaco para realizar sus búsquedas.

"Ya no venimos a exigirles más porque ya no nos van a dar", agregó antes de entrar a una nueva reunión en el edificio de la fiscalía, aunque esta vez la reunión fue privada y la encabezó el fiscal central Hiram Sánchez.

Entrevistado antes de encontrarse con los familiares para hablar de expedientes en específico, dijo que la lentitud de su trabajo obedece principalmente a la falta de personal y a la falta de planeación en las carpetas de investigación.

"Tal vez para el próximo año ya podamos solicitar el número de agentes del ministerio público y de policías investigadores que estén atendiendo eso", comentó.