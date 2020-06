"Mi hija no se suicidó, la mató su expareja", dice madre de Paulina

Tuxtla Gutiérrez (La Silla Rota).- Nora Margarita está convencida de que su hija, Lissette Paulina Gómez Zenteno, de 33 años de edad, no pudo haber tomado un par de calcetines y colgarse de una varilla para quitarse la vida. "Para mí, a mi hija la mató su pareja, porque él es sicario", advierte la madre.

El 21 diciembre por la noche del año pasado, la joven especialista en otorrinolaringología, originaria de la Ciudad de México pero que desde hace cuatro años vivía en Tuxtla Gutiérrez, apareció muerta en la azotea del departamento que rentaba en esta capital, a la altura de la 17a Norte, entre 2ª y 3ª Oriente.

No obstante, la "corazonada" y las inconsistencias que detectó la mamá, dejaron en "entredicho" la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) que, hasta la fecha, no muestra avances del caso.

Hay tantas "anomalías" que, confiesa Nora Margarita Zenteno Juárez para La Silla Rota, no puede determinarse que su "pequeña" se suicidó, como lo ha querido manejar su exyerno Jesús Rafael Trujillo Silva, de 26 años y oriundo de Michoacán, quien no esperó más tiempo y el 18 de abril pasado se casó con otra mujer, al parecer originaria de Tuxtla.

Jesús Rafael Trujillo Silva, expareja de Paulina

"Mi Pau y él se casarían en este febrero de este año, ¡y mira!", advierte la entrevistada, quien agrega que inclusive es probable que "mi hermano Enrique y mi cuñada Alma Leticia", quienes le rentaban a su hija el departamento de la planta baja de un edifico de tres pisos, estén inmiscuidos en lo que parece ser un crimen planeado.

Para ella, asegura, no es posible que esta última le ocultara la violencia que vivió, al menos durante un año, Paulina a manos de su pareja.

"Cuando le preguntaba a Alma cómo estaba mi hija, ella me respondía que todo bien, que Lissette y Rafael se llevaban bien, salían a caminar, comían palomitas, como toda pareja normal".

Pruebas indica que fue feminicidio

Segura de contar con muchas pruebas, una de ellas la necropsia que le practicaron a la médica y que descartó que estaba drogada, "como sí lo aseguró Rafael", doña Nora tiene más evidencias.

Es decir, posee fotografías que ella misma le tomó a "Pau", como le dice de cariño, cuando estaban a punto de "prepararla" en la funeraria: "En la necrospsia se determinó que ella estuvo mucho tiempo hincada, o sea que Rafael la descolgó antes y la dejó tirada; ahí se ve cada marca en su cuerpo".

Lissette Paulina Gómez Zenteno



Pero aparte del dictamen forense, también cuenta con el negro historial de su exyerno: en mayo de 2019, entró al departamento de su hija, pues también contaba con unas llaves que ella le dio, y, primero, escuchó gritos, síntoma de que había pleito en casa.

Sin embargo, la escena que "la dejó fría" fue ver a Lissette amarrada boca abajo: tenía sujetadas, con lazo, ambas manos y pies hacia la espalda, y dicho lazo también abarcaba su cuello; "o sea que si ella se movía, se ahorcaba, se quedaba sin respirar, ¡fue terrible!"

El sujeto, de al menos 120 kilogramos y de 1.80 metros de estatura, salió del cuarto y amenazó a Nora con matarla, "con partirme la madre", confiesa la mamá, quien advierte que ese momento marcó un breve alejamiento de sus vidas.

Lo más extraño, es que Lissette le pidió a ella que lo perdonara, "pues era el amor de su vida", y que hicieran las paces.

"Mi hija era muy inteligente, muy guapa, trabajadora, tranquila, incluso como ingenua, no tenía malicia; no se merecía eso que le hizo ese hombre".

Rafael, un sicario en Michoacán

De acuerdo con Nora, desde un principio de la relación "no le latió" Jesús Rafael como el novio de su "niña", y la situación empeoró cuando, el mismo michoacano, les confesó a ella y a su esposo que había sido asesino a sueldo en su tierra natal.

"Nos confesó que había matado a mucha gente, que primero sí se sintió un poco mal, pero que después se acostumbró; ya a nosotros nos dijo que estaba arrepentido, y que estaba en Chiapas porque en Michoacán lo buscaban para matarlo", como al parecer les sucedió a sus cinco hermanos, quienes fueron desaparecidos.

El mismo Jesús Rafael, añade, también les advirtió que perteneció al Cártel del Golfo y que, asimismo, tenía "mucho poder porque dos funcionarios de alto rango lo protegían, y que al final de cuentas gozaba de muchos privilegios".

Una de las mejores amigas de Paulina, también doctora, reveló otro dato "escalofriante": según ella, el joven michoacano le había confesado a su novia que no solo mataba gente, sino que antes de eso les arrancaba la piel, como una forma de tortura. "Tenía cosas muy malas, era violento, de ello no hay duda", externa.

Con base en más evidencias, se descubrió que Jesús, al siguiente día de la muerte de su "amada", acudió a algunos negocios en donde habían hecho sus "apartados" para la boda, como el vestido de novia, para que le devolvieran el dinero que dieron.

"Pero no se lo regresaron, aunque sí le dieron el vestido", destaca Nora, quien además, lamenta que su cuñada le impidiera el paso al departamento que rentó su hija e, incluso, le condicionó la entrega de dicho traje nupcial: "me pidió 7 mil pesos para que me lo dejara sacar de ahí".

Otro dato que les "da de qué pensar", es que este sujeto, tras la muerte, continuó en el departamento por unos días, y al parecer se llevó pertenecías de ella, como alhajas y dinero.

La violencia contra la mujer en Chiapas

Pero la violencia en el estado sureño de Chiapas en contra de las mujeres, de acuerdo con el Observatorio Feminista del estado, va al alza de forma gradual. Solo en feminicidios en grado de tentativa, advierte, hubo un aumento de enero a abril, es decir pasó de 3 a 11 casos.

Mientras que en marzo se registraron 11 muertes violentas, en abril se contabilizaron 18 (de éstas 7 fueron menores de edad), de los cuales 6 corresponden a feminicidios, 7 homicidios, 4 suicidios y un caso fortuito. El uso de arma de fuego y la asfixia mecánica fueron los dos tipos de muerte más recurrentes.

Dentro de su análisis, el Observatorio sumó 42 denuncias de mujeres desaparecidas en el cuarto mes del año, con una mayor incidencia de violencia sexual en niñas y adolescentes, es decir con un total de 11 casos.

Nora Margarita está casi segura que la FGE actuó con negligencia, pues en ningún momento los agentes policiacos y fiscales la escucharon cuando les advertía que el probable criminal era la misma pareja de Paulina.

Tiene el "instinto de madre": vio a su hija tirada en el suelo de la azotea de ese edificio el 21 de diciembre de 2019, pero ésta, sin duda, presentaba golpes en sus piernas y otras marcas que, "al menos a mí, me dicen otra cosa; estoy segura de que la mataron, y no descansaré hasta que ese asesino esté en la cárcel junto a sus cómplices: mi hermano y mi cuñada".