Mérida acusa a Federación de ocultar cifras de contagiados

La Secretaría de Salud solo registra 5 casos, de un total de 47, de contagios entre locatarios de dos mercados en Mérida; a los asintomáticos no los cuentan.

MÉRIDA (La Silla Rota).- El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, acusó al gobierno federal de ocultar las cifras exactas de contagiados por covid-19. Lo anterior, luego de que la Secretaria de Salud Federal registrara solamente 5 cinco casos positivos de coronavirus, de un total de 47, detectados el martes entre los locatarios de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, de esta ciudad. A los asintomáticos (aunque pueden propagar el virus) no los cuentan.

Para el edil, la Federación solo evidencia la falta de transparencia en el manejo de cifras reales de la pandemia en México.

“De alguna manera sin ser experto en medicina me parece un riesgo que no se estén contabilizando todos los casos positivos, imagínense si el problema es que no se están haciendo las pruebas suficientes y, aun aquellas que se hacen, se merman en un 80 por ciento de la realidad, es de llamar la atención”, declaró en entrevista para La Silla Rota.

El martes, la titular del Programa contra Enfermedades Respiratorias, Patricia Muñoz Miranda, encargada de informar el parte médico de ese día, especificó que “solo 5 casos pueden incluirse dentro de la plataforma nacional, debido a que así lo establecen las directrices del gobierno federal, por lo que los 42 restantes, por normatividad, no son considerados dentro de la estadística”.

Además, el alcalde Barrera Concha detalló que las pruebas se realizaron el 14 de mayo y se trató de un trabajo conjunto con las Secretaría de Salud Estatal cuyo objetivo es generar mejores estrategias de cuidado.

Respecto a los criterios de Salud Federal abundó que esperan tener una pronta respuesta para aclarar la situación “Tengo la confianza que nos especificarán en las próximas horas los criterios de para aplicar a estas estadísticas”.

También recordó que el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez ya había cuestionado en una ocasión el desfase de las cifras reportadas por el Estado en relación a las publicadas por la Secretaría de Salud Federal.

Respecto así habían fallecido locatarios de los mercados de Mérida por coronavirus especificó que, pese a los rumores o especulaciones en algunos medios de comunicación, todos los comerciantes registrados en el padrón del municipio siguen con vida.

“Al principio se manejó que un carnicero había fallecido luego se confirmó que era un cliente, formalmente nosotros tenemos un padrón de quienes son los locatarios y no hemos tenido un reporte oficial de alguien fallecido por coronavirus”, señaló el edil.

Hasta el último corte de la Secretaría de Salud de Yucatán de las 18:00 horas el total de personas con covid-19 asciende a 1,257 casos positivos, 12 de los cuales son de otro país u otro estado.