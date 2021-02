Mensajes intimidantes vuelven a dejan sin clases a niños en Guerrero

Chilpancingo, Guerrero.- Los mensajes intimidatorios y anónimos dirigidos a maestros en redes sociales, otra vez vuelven a parar las clases en las escuelas. Esta ocasión es en Zumpango, la cabecera municipal de Eduardo Neri, donde las clases están suspendidas desde el jueves.

Los mensajes comenzaron a circular el miércoles por la tarde, pero fue el jueves que la mayoría de los niños y jóvenes no asistieron a las escuelas, y a quienes llegaron, sus padres los recogieron poco después, porque las amenazas subieron de tono. “(…) Se les dijo que sus hijos no anduvieran en las calles en cualquier rato se jode esto por su buena vayan a por sus hijos que en dos horas esto se prende hijos de perra. SOBRE ADVERTENCIA NO HAY ENGAÑO (sic)”, es parte de uno de los mensajes.

En otro mensaje mencionan a un hombre llamado Abel que, según se supo, podría ser cuñado de la presidenta municipal.

“Mire me comentaron que de lo de la mañana de la balacera fue en contra de Abel el cuñado de la presidenta y que supuestamente le marcaron y le dijeron que quieren a él y que tiene hasta las 3 de la tarde de hoy para que se entregue, y que si no, mañana se irán en contra de todas las escuelas (sic)”.

El gobierno del estado difundió a través de un comunicado que desde la noche del jueves reforzaron la seguridad a través de filtros en las entradas y salidas de la cabecera municipal y en recorridos por barrios y colonias, además de puestos de vigilancia sobre el tramo carretero Chilpancingo-Mezcala. En la cabecera municipal se observó mucho menos vigilancia de la que el gobierno estatal difundió.

(Foto: Tomada de Twitter @lezam_saavedra)

La tarde noche del jueves, los mismos habitantes de la cabecera municipal, ubicada a no más de 15 minutos de distancia de Chilpancingo en auto, difundieron imágenes de las calles vacías del lugar.

Esta no es la primera vez que ocurre algo así en Zumpango y tampoco en Guerrero. Casos similares de amenazas, es decir, la difusión de mensajes a través de redes sociales que exigen a maestros suspender clases, son públicas y la prensa los ha documentado en otros momentos. En Chilapa y Acapulco, han ocurrido algunos casos; en el primero, fueron seguido de hechos de mucha violencia y en el segundo por extorsión.

Existe otro momento inmediato en el que también suspendieron las clases en las escuelas de Zumpango. Fue el último viernes de octubre, porque unas horas antes ocurrieron algunas balaceras.

Los hechos violentos en esa cabecera municipal se han convertido casi en cotidianos. El 28 de agosto pasado, por ejemplo, personas armadas atacaron dos unidades del transporte público y mataron a sus choferes e hirieron al menos a cuatro personas más, todos pasajeros. En esa ocasión las actividades de la cabecera municipal se interrumpieron por algunas horas, incluidas las escolares.

Este viernes es el segundo día consecutivo con clases escolares suspendidas, además de que varios comercios tampoco abrieron. Los maestros llegaron puntuales a sus escuelas, pero fueron pocos los alumnos que asistieron

Se buscó la versión de la alcaldesa Natividad López García para saber la versión oficial de lo que ocurre en la cabecera de Eduardo de Neri, pero justificó que estaba en una reunión y que no podía atender.