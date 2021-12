Melissa fue asesinada en víspera de Navidad, a un año su feminicida sigue prófugo

"Es una especie de extorsión, le dicen al agresor: tenemos una orden de aprehensión en tu contra, la cumplimento o pagas determinada cantidad. Hay un problema real en muchas fiscalías y Oaxaca no es la excepción de casos donde tenemos este patrón de muchas órdenes de aprehensión por delitos relacionados con violencia de género que no se están ejecutando. Hombres violentos que son señalados por violencia sexual, familiar y feminicidio que andan con total libertad e impunidad porque las instituciones no están reaccionando", destacó.