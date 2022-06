Melissa compró 30 garrafones de agua por escasez en Juárez; acude a Derechos Humanos

CHIHUAHUA. - Un fin de semana que las autoridades no garantizaron el suministro de agua en Barreales, Ciudad Juárez, Melissa se vio obligada a comprar 30 garrafones con el líquido para poder utilizarlo para actividades de limpieza e higiene, por lo que tras ocho meses sin servicio y sin solución por parte del Ayuntamiento, ha decidido interponer una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Melissa Adriana Villalobos Dozal gastó más de 300 pesos en la adquisición del agua purificada debido a que se quedó sin el servicio en su hogar en Barreales, Municipio de Guadalupe, Distrito Bravos, en el Valle de Juárez, informó La Verdad.

El agua destinada para el consumo humano la tuvo que ocupar en otras tareas, como bañarse y descargar el baño.

"A veces compramos agua hasta para bañarnos... un fin de semana, cuando no fueron a surtirnos desde toda una semana antes, todo el poblado se quedó sin agua", recuerda Melissa.

La queja interpuesta fue recibida por el visitador principal del organismo, Eduardo Sáenz, quien dijo a las y los quejosos que el escrito sería recibido para que la instancia determine qué actuación puede tener dentro de sus facultades.

En caso de identificar violaciones de derechos, se actuará en consecuencia, dijo.

En el escrito se explica que, si bien la Junta Rural de Agua y Saneamiento (JRAS) de Dr. Porfirio Parra se comprometió en varias ocasiones a aliviar el desabasto a través de pipas repartidoras, la medida ha resultado ineficiente ya que el agua no es apta para el consumo humano y apenas puede utilizarse en tareas domésticas de limpieza.

Se agrega que otros poblados como Tres Jacales, El Millón, Juárez y Reforma, así como Dr. Porfirio Parra, también enfrentan una situación similar.

"Hay días que no tenemos agua para tomar, menos para bañarnos, bajarle al baño y ni se diga lavar", dijo uno de los pobladores afectados durante una asamblea organizada para determinar las acciones que se tomarán para presionar a las autoridades para solucionar el problema.

La situación en esta comunidad y otros poblados de Guadalupe Distrito Bravos ubicados a unos 50 kilómetros de Ciudad Juárez, se agrava con la llegada del verano y las temperaturas mayores a los 40 grados centígrados, por lo que se trata de la temporada de mayor consumo de agua.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA

La Junta Rural de Agua y Saneamiento (JRAS) en el ejido doctor Porfirio Parra, señala que el problema del abasto de agua en Barreales se debe a la avería de la bomba de agua en el pozo que abastece al poblado. Por ello desde hace seis meses se entrega agua potable en pipas.

Habitantes afectados, no obstante, aseguran que la entrega no se hace todos los días, está limitada y no es suficiente para cubrir todas las necesidades básicas.

El pasado 17 de mayo, los pobladores de Barreales realizaron una manifestación en las instalaciones de la JRAS para exigir la reparación de la bomba.

Denunciaron, además, que a pesar de no contar con agua desde hacía meses, se les seguía cobrando por el servicio, por lo que el director de la JRAS, Daniel Alejandro Gutiérrez, se comprometió a cancelar el cobro del servicio de agua potable a las personas que así lo solicitaran.

Los pobladores aseguraron que las autoridades les dijeron que a partir del 24 de junio empezarían los trabajos para solucionar el problema del pozo, lo que ocurrirá una vez se anuncie al ganador de la licitación lanzada por la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Sin embargo, se teme que no sea así, pues un documento fechado el 31 de mayo de este 2022, da a conocer que la licitación se declaró desierta luego de que ninguna empresa participara en la misma.





