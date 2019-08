Medio Ambiente denunciará a la refinería de Pemex por la nube tóxica de Salamanca

"Riama no está compartiendo la información y estamos pidiendo la actuación urgente al gobierno federal para que podamos trabajar juntos. Lo urgente es la salud y los temas ambientales para la población. Nos parece fundamental presentar una denuncia ante la ASEA. Tiene que ser física, no electrónica, así que la enviaremos antes de que termine la semana para que no haya mayor problema", aseguró María Isabel Ortiz.