Médicos y enfermeras del país compran su equipo para atender pandemia

Por un lado me gusta mi trabajo, amo mi trabajo, me compré todo el equipo porque tampoco quiero dejar de atender a la población, por otro, también tengo miedo", enfatizó Mariana (su nombre fue cambiado a petición de ella), quien trabaja en la Unidad de Medicina Familiar No. 35 del IMSS en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

La falta de equipo de protección personal contra covid-19 para médicos y enfermeras es una historia que se repite en múltiples hospitales del país y ha causado diversas protestas en las que exigen que les brinden el material que requieren. Ante esta situación, los trabajadores de la salud han tenido que comprar sus equipos de protección o los han hecho ellos mismos con los recursos que tienen a la mano, todo con el fin de poder atender a los pacientes y cumplir con su trabajo.

Éste es el caso de Mariana, quien considera que las autoridades subestimaron la situación y perdieron tiempo valioso que habría servido para adquirir los insumos necesarios y darles la capacitación que requieren.

"El equipo que se necesita como personal de salud es de protección personal respiratorio, donde lo que tú tienes que proteger más son tus vías respiratorias. El problema que tenemos con el virus es que tiene micras muy pequeñas y si tú utilizas cubrebocas convencional es como si lanzaras una pelota de tenis en una cancha de futbol, va a atravesar de todas maneras".

Lo que se requiere para el equipo de protección es bata quirúrgica, guantes, googles y careta, insumos que ella compró por su cuenta, ya que en esta clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social no les han dado material, a pesar de que hacen el triage respiratorio, en el que revisan a los pacientes para ver qué es lo que tienen.

"A mí me encantan las herramientas, yo me fui a ferreterías a comprar guantes de nitrilo, a sitios donde yo sabía que podía encontrar equipos de pintura. No me fui a centros médicos porque ahí no hay guantes, no hay gel, no hay cubrebocas.

"Muchas de las personas que están intentando conseguir equipo lo encuentran en un precio muy alto o no lo encuentran, porque es algo que en tres meses nos sobrepaso, en el sentido de que no vieron la ola venir como en tsunami y cuando se siente es porque ya lo tenemos encima", declaró.

Mariana, hasta ahora se ha gastado alrededor de 2 mil 500 pesos en el equipo y en otros materiales que compró, como un termómetro a distancia y una lámpara de luz más potente para no acercarse tanto a los pacientes. Indicó que a algunos de sus compañeros les regaló insumos como guantes y googles, pero a pesar de eso hay varios que no las usan.

Casos como el que vive el personal de salud de esta clínica se repiten en varios hospitales del país. Por ejemplo, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes ha publicado en sus redes sociales las historias de compañeros que denuncian falta de equipo.

Una de esas historias es la de los médicos del Hospital Pediátrico de Peralvillo, en la publicación se ven imágenes de ellos usando máscaras N95, caretas, batas y guantes, materiales que "ellos mismos pagaron y que el gobierno y el director del hospital les negó".

Enfermeras de Veracruz gastan hasta 700 pesos de su salario

En la ciudad de Veracruz, desde el pasado martes, enfermeras de la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, denunciaron que gastan hasta 700 pesos para comprar mascarillas que las protejan cuando atienden a personas con síntomas del covid-19.

Los directivos de esa institución les han dicho que los insumos no llegarán a menos de que reportan un caso positivo de coronavirus.

"Necesitamos mascarillas 095, necesitamos batas, necesitamos cubre zapatos, necesitamos mascarillas, necesitamos muchas cosas para poder atenderlos. Nos dan cubrebocas que no nos sirven no filtran lo necesario para que el virus no llega a nosotros, es una protección ineficaz, no nos sirven. Necesitamos mascarillas L95, necesitamos caretas, batas, necesitamos muchos insumos que no se nos está siendo suministrado", dijo Berenice Solano, una de las afectadas.

Pero mientras no les surten el equipo, ellas compran parte de los insumos de sus bolsillos, invirtiendo hasta 700 pesos, por cada persona y solo por un turno.

En Hospital General de Cancún trabajan sin protección

En Cancún, Quintana Roo, trabajadores de salud del Hospital General también piden donaciones de cubrebocas e insumos médicos para atender la contingencia sanitaria de coronavirus, ante el abasto insuficiente de materiales para atender a pacientes.

Una de las principales preocupaciones de trabajadores de salud que se encuentran en el área de Urgencias del nosocomio en Cancún, es la falta de Equipos de Protección Personal (EPP) como son cubrebocas N95, gogles y kits de higiene para que enfermeros y personal que atiende a pacientes se proteja de posibles contagios de covid-19.

Trabajadores del Hospital General de Cancún, que por causas de seguridad y temor de perder su empleo o recibir represalias del sindicato declararon de manera anónima a La Silla Rota, que a pesar de que el Gobierno de Quintana Roo ha anunciado que se cuenta con materiales e insumos para enfrentar el covid-19, el personal médico no cuentan con suficiente equipo, infraestructura hospitalaria, en caso de que incrementen los brotes o el coronavirus entre a una etapa de contagio comunitario.

"Vamos a terminar trabajando con bolsas negras cocidas, pegadas con cinta muy probablemente porque la pandemia no solo es aquí, es en todos lados y los insumos no dan, si alguien sabe de algún proveedor, les invito a que nos ayuden", dijo una de las trabajadoras de la salud.

Personal del nosocomio sostuvo que tampoco cuentan con mecanismos suficientes para desinfectarse al concluir una jornada laboral, por lo que se han organizado para conseguir una lavadora y desinfectar sus uniformes, con la intención de no llevar el virus a sus hogares y a la población.

Trabadores del Hospital General de Cancún puntualizaron que nadie se está negando a trabajar, sin embargo, se sienten incertidumbre y preocupación por no contar con las garantías de seguridad e higiene para enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus.

Falta de insumos y pagos denuncian médicos de Sinaloa

Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asegura que los médicos y el personal de las clínicas y hospitales cuentan con los insumos necesarios para enfrentar los casos de coronavirus, empleados del Hospital General Regional 1 del IMSS y del Hospital de la Mujer en Culiacán, Sinaloa, denunciaron que no tienen el equipo necesario para atender a pacientes.

En el caso del Hospital de la Mujer trabajadores denuncian el retraso de pago de sus quincenas y la falta de material para evitar un posible contagios por coronavirus.

Los trabajadores afirman que actualmente se les debe la segunda quincena del mes de marzo, y un retraso de tres meses a los trabajadores de salud en pagos en suplencias y fijos.

Andrea Margarita Carillo, secretaria general del Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio de Salud, expresó que existe un retraso para algunos compañeros que no se les ha pagado puntualmente desde el mes de enero.

Mientras que en el Hospital General Regional 1 del IMSS los trabajadores se manifestaron con pancartas en las que se leía ''No queremos ser otro caso Monclova'', los médicos y enfermeras advirtieron que los cubrebocas que les dan no cumplen con las normas marcadas para hospitales, por lo que se encuentran en riesgo latente de contagio, debido a que los casos sospechosos que se atienden se mezclan con otros pacientes.

El enfermero, Daniel, quien labora en el área de epidemiología y es el encargado de las capacitaciones al personal, acusó que las mascarillas que les entregan no son iguales para todos, cuando debería ser un N95, les entregan otras que no cumplen con los mismos requisitos de seguridad.

Además muchos trabajadores se han visto obligados a comprar su propio material para poder atender de forma eficiente a los pacientes, con productos que por sus escases cada vez van más al alza como mascarillas y googlees.

"Esto (cubrebocas) ya cuesta más de 500 pesos, los googles los estamos comprando nosotros. Únicamente nos han dicho que tenemos cinco googles para todo el piso, yo he conseguido y le he entregado a personal que tengo que capacitar para que estén seguros", agregó.

Para poder tener el equipo adecuado, el personal lo compra y gasta de forma individual hasta cinco mil pesos en cubrebocas y otros insumos que el IMSS no les garantiza.

"Hemos invertido más de cinco mil pesos en material para protección por cada uno. Cada vez que vamos otra vez a surtirnos ya no hay o está más caro, o sea, toda nuestra quincena se va a ir en eso", lamentó Mayra, otra trabajadora.

Por su parte, el delegado del IMSS en Sinaloa, Luis Rafael López Ocaña, reconoció que no todo el personal está capacitado y no todos requieren de la mascarilla N95, en el que, en el caso de los colabores que ingresan al área covid-19 que es en donde tienen a los casos sospechosos, cuentan con los insumos necesarios, sin embargo, los enfermeros refutaron el argumento.

Con información de Mariluz Roldán, Rodrigo Barranco y Alejandra Galicia