Médicos se resisten a practicar abortos en Oaxaca

"Si yo no cierro con esa sutura, ustedes se van a herniar y a necesitar otra sutura, o capaz se van a morir. Yo les puedo decir que en este momento no tenemos guantes, no tenemos, antibióticos analgésicos y los pacientes están comprando su vitril. Yo no entiendo, si yo trabajo por salvar vidas, en qué hospital estoy trabajando que van a pedir un insumo para matar oaxaqueños", dijo.