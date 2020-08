Médico preso, víctima de red de corrupción en Isstech, acusa abogado

Gerardo Grajales Yuca era parte de los 90 trabajadores que atienden pacientes en el área "VIP" del Isstech, pero no administraba dinero ni exigía medicamentos; siguen protestas en Chiapas por su proceso judicial

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Con otras pruebas presentadas y el inicio de otra carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), es probable que el médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien está en prisión domiciliaria, acusado por abuso de autoridad por la hija de un exdirigente de un partido político en Chiapas, quede libre esta misma semana.

Así lo confirmó el abogado Antonio Juárez Navarro, quien agregó que el urgenciólogo fue víctima de una red de corrupción que hay dentro del Isstech, como consta en las pruebas que le presentaron este lunes al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, "porque se sorprendió mucho con lo que le presentamos (pruebas) y confiamos en que hará su labor, él mismo nos lo prometió y por eso abrió esa carpeta".

En conferencia, declaró que este funcionario sin duda tenía sesgada la información, "me dijo que no sabía esto, ni lo otro, entonces no sabemos si alguien de la Fiscalía hizo mal su trabajo y por ello exigimos que haya un castigo".

Para la próxima audiencia, demandó que haya un nuevo juez de control, pues el anterior no fue parcial ni objetivo, porque en ningún momento valoró los datos o pruebas que se le presentaron en favor de su defendido.

Directivos y las "miles" de la zona VIP en hospital público

Sin titubear y tras prometer que para esa audiencia habrá más pruebas que exoneran a Gerardo Grajales, aseveró que los responsables del desfalco o actos de corrupción dentro del Isstech son directivos y no el personal médico ni de enfermería que laboraba ahí.

De hecho, evidenció que Yuca era parte de los 90 trabajadores que eran requeridos para atender el área conocida como "VIP" de ese instituto, en donde casi a diario estaba unas 20 horas para ofrecer sus servicios, y que a todos les pagaban un recurso extra por horas laboradas allí, "pero ni él ni nadie manejaban dinero, ni exigían cosas, en sí no administraban recursos".

Como se informó en su momento, en dicha área "VIP" de ese hospital público eran atendidos personajes "importantes" contagiados por covid-19, como la propia mamá del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, lo que en principio generó molestias en el gremio del sector Salud y en la propia sociedad.

Sobre el anuncio de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atraería el caso del médico, externó que la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se haga justicia y que Yuca quede libre lo antes posible.

Cuestionado sobre si lo más lógico sería que el médico, una vez que quedara libre, debería ser reinstalado en su puesto, el abogado respondió: "ser médico en el Isstech es un riesgo; yo le aconsejaría que no regrese, pero me duele la sociedad chiapaneca porque cuántas vidas se pierden porque este gran doctor está en su casa (prisión domiciliaria)".

Segob da seguimiento al caso

En cumplimiento a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, revisa el caso de Gerardo G., médico del Hospital de Especialidades Vida Mejor, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informó la dependencia en un comunicado.

Como parte de sus atribuciones, personas servidoras públicas de dicha unidad mantienen contacto, a través de las mesas de justicia, con las partes involucradas, tales como el gobierno de Chiapas, el tribunal competente, la fiscalía de la entidad, la parte acusadora y el abogado de Gerardo G

"De este modo, se recaba la información para asegurar el debido proceso y respetar las garantías constitucionales. Fue detenido el pasado 24 de julio y en audiencia del 30 del mismo mes se determinó resguardo domiciliario con vigilancia policial, por lo cual a partir del 4 de agosto se encuentra bajo esa medida cautelar".