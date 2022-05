"Medicina ante desesperación de la gente, cucharadas de esperanza": Américo Villarreal

CD. VICTORIA.- Américo Villarreal Anaya, candidato de la coalición Morena-PT-Verde, al Gobierno de Tamaulipas, sostuvo que ante la desesperación de la gente por la violencia e inseguridad es necesario dar cucharadas de esperanza y confió en que al final de su administración obtener una buena calificación como la recibió el gobierno de su padre.

En entrevista con La Silla Rota, el candidato de la coalición "Juntos Hacemos Historia" hablo de su preocupación por lograr que los tamaulipecos se incorporen al desarrollo y no únicamente vean pasar el progreso, la consolidación del cambio que la cuarta transformación se convierta en realidad, y la reconstrucción del tejido social, entre otros temas.

P.- ¿Alternancia para qué?

Es necesaria una renovación de la administración pública. Tenemos una administración que ofreció alternancia y no la hubo. Seguimos con el mismo modelo de una ideología política. Y ahora si será una realidad será un cambio una transformación de procurar un gobierno humanista que vela y busca el respeto de los derechos humanos, así como lograr el bienestar y desarrollo en el conjunto de la sociedad.

Los otros no tenían ideología no hubo el cambio que ofreció. Lo que prometió no se cumplió.

Ahora existen todos los elementos para lograr el cambio hacer posible la cuarta transformación.

P.- ¿Cuáles serían los retos, las oportunidades de la alternancia?

El reto es seguir teniendo un buen sistema de seguridad pública es la principal demanda de la sociedad, en la percepción general del estado. Yo sé que si los tamaulipecos dejamos de tener miedo del entorno en que nos desempeñamos porque tengamos un sistema de seguridad y procuración de justicia capacitado con infraestructura, con equipo, con inteligencia, con el cuidado y respeto a una situación digna en salarios, prestaciones para los elementos se lograran grandes cambios.

Es una inversión para Tamaulipas la situación de seguridad porque teniendo eso como semilla se puede aprovechar para un mayor crecimiento.

Tamaulipas teniendo como vecinos a Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y Texas y además la costa se encuentra en una posición privilegiada la cual debiera ser mejor aprovechada.

Teniendo buena seguridad y manejando con las instituciones federales con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y una buena Policía Estatal podemos sumarnos en esta inversión en seguridad.

Y la otra es seguir impulsando proyectos de crecimiento, desarrollo, infraestructura con una visión estatal. Hay proyectos estatales que puede contribuir a este desarrollo y crecimiento de la entidad y proyectos regionales norte, centro y sur. Luego las necesidades puntuales en cada uno de los municipios.

Pero lo que debe ser más importante es estar siempre atento con la base trabajadora que sigan incrementando los salarios mínimos y sus percepciones. Si no les damos sustentabilidad a la base de los trabajadores, obreros, sino se les da liquidez y una seguridad económica que les permita tener un poco más de dinero en la bolsa y con eso la oportunidad de progreso de bienestar en sus familias, que se bienestar en la salud, educación, transporte, recreación, no vamos a poder progresas.

Hay gente la cual no tiene el apoyo de la administración pública que vea que tengan buenos salarios, justos para tener una vida digna y decorosa eso repercute en mucho de la calidad de vida y los servicios que se tienen en los municipios.

La gente se cuelga de la luz, no se tienen medidores de agua porque se tienen bajos salarios. No se tienen buenas vialidades. Entonces la gente busca alternativas de tener las condiciones mínimas de bienestar a su familia, pero al margen del orden. Si entendemos eso y poder seguir impulsando lo que ya está por ahí de seguir incrementando las percepciones salariales de los trabajadores para que estén siempre por encima de la inflación e ir recuperando el poder adquisitivo.

¿Cuáles serían las prioridades en los primeros 100 días?

Lograr que en los primeros 100 días se empiecen a mover los indicadores darles un encauce. En el aspecto de la seguridad estar atento en la participación en las mesas ciudadanas de seguridad para tomar las mejores decisiones y seguir alentando este proceso en Tamaulipas que podamos que nuestros indicadores se han reales y que al mismo tiempo se han percibidos por la sociedad.

Hacer una buena distribución de las oportunidades de trabajo, que el índice de desempleo se vea disminuido en una oferta que se pueda equilibrar las circunstancias que se dan en la entidad. Mientras que en la franja fronteriza hay una demanda de mano de obra muy alta necesario, en el resto de la entidad en las zonas centro y sur tenemos profesionistas, personas con formación de posgrado, masters se encuentran sin trabajo.

Tenemos que hacen un análisis concienzudo de las oportunidades internas del estado y favorecer como podemos equilibrar en una intervención temprana ese tipo de soluciones y después modificar de acuerdo a las condiciones de recursos naturales agua, energía, así como mano de obra el poder tener la distribución de empresas productivas que le den sustento a los diferentes municipios.

Como ejemplo el caso de que diariamente mil 800 mujeres van diariamente a Reynosa a trabajar en plantas maquiladoras.

Buscar que tipo de empresas se pueden estimular para que se trasladen a San Fernando que características. De acuerdo a las características de cada municipio. Un buen servicio de transporte la movilidad. Detener la migración de los municipios rurales a ciudades darles oportunidades.

¿Con más de once mil desaparecidos y miles de muertos por la violencia es posible dar abrazos?

Los once mil desaparecidos es una situación que agravia lastima y se lamenta. No es permisible que se pueda seguir teniendo. Haremos todo el esfuerzo para que estas condiciones se modifiquen, pero esto también implica toda una situación en la cual tiene que haber una simbiosis en una sociedad en la cual nos proponemos y comprometemos a servir con honestidad, austeridad, capacidad para poder resarcir las faltas, los agravios que ha tenido la sociedad por mucho tiempo.

Pero necesitamos también una sociedad colaborativa sino tenemos esa simbiosis y recargamos en el decir todos estamos esperando a ver que nos da el Gobierno los progresos y los esfuerzos para ir cambiando estas lamentables situaciones no serán las esperadas sino a muy largo plazo.

Si tenemos una sociedad colaborativa como la que he visto a lo largo de la campaña una sociedad correspondiendo a un gobierno al cual se le tiene confianza que las medidas y acciones que tomen se han genuinamente interesadas en el bienestar social podremos progresar en forma importante para contener estos hechos.

Hechos que se traducen en comportamientos que la sociedad está teniendo y que por tanto se presentan.

El abrazo es con las becas a los jóvenes para que estudian, se formen profesionistas, apoyos a las personas con discapacidad, la pensión de los adultos mayores, los programas sembrando vida que llevan recursos a las zonas más marginadas y el mayor grado de necesidad económica. Esos son los abrazos y que paulatinamente tienen que ir modificando una conducta generacional que se tendrá que seguir impulsando y apoyando hasta con programas de salud mental que se deberán estar implementando.

Se han vivido momento de tensión, ansiedad la sociedad en las situaciones económicas, ambientales, escases de agua, saliendo de la pandemia, afectado la conducta como sociedad, la confianza en la familia. Las estadísticas marcan que el año pasado hubo conductas de fricción tensión, ansiedad, al interior de los hogares pero que están condicionadas por el torno que no están tocando vivir.

Ante la desesperación de la gente la medicina es cucharadas de esperanza. Un cambio de transformación de que podemos tener una mejor oportunidad de cambiar. Un gobierno que tenga en el centro de sus acciones a la persona, a la familia estamos seguros mantener esa ayuda para ir cambiar.

¿Está a favor de los contratos de asociación y participación con la iniciativa privada para obras públicas?

Definitivo. Dada las limitaciones presupuestales que enfrenta el gobierno se requerían años, hacer las obras en pequeños tramos, varias administraciones, años. Es imprescindible la participación de la empresa con contratos justos éticos con esa relación de que sabemos capital riesgo, oportunidad utilidad para empresas para también una oportunidad de crecimiento y desarrollo social.

En la carretera Monterrey- Tampico faltan 280 kilómetros. Se necesitaría mucho presupuesto y varios sexenios para ejecutar las obras que se necesitan. Falta obra de infraestructura para poner a Tamaulipas, en condiciones de competitividad, desarrollo, crecimiento.

Tenemos de vecinos a Texas, Nuevo León, 430 kilómetros de costa, Veracruz, y San Luis Potosí, Guanajuato, puertos de altura, infraestructura, más oportunidades. Ellos sacan sus productos por el puerto de Altamira, por el puerto de Tampico. Debemos de dejar verlos pasar tenemos que sumarnos a este entorno de crecimiento en que el que Tamaulipas tiene mucho que aportar, pero parece que estamos como espectadores y Tamaulipas tiene que ser actor activo de la oportunidad de crecimiento de la región y en beneficio de los tamaulipecos.

¿No le preocupa sufrir algún día la enfermedad del poder?

De la enfermedad del poder hay ejemplos cercanos. los síntomas y las consecuencias son muy graves de esa enfermedad lo mejor que se puede hacer es prevenir y que no se te presente enfermedad para no tener esos síntomas tan devastadores en la situación de la presencia, la personalidad o la conducta que uno pueda tener.

No me gustaría estar en esa condición y por tanto hare todo lo conveniente para prevenir que eso suceda.

Yo aprendí en mi casa como no enfermarse de poder y quizá una de las frases que me vino a la memoria de mi padre hacer un buen exgobernador. Un buen exgobernador.

¿No le incomoda que su administración vaya a ser comparado con el de su padre?

Seguir su ejemplo honrar su memoria mi desempeño que será evaluado para mi persona pueda ser tan bueno como el que hizo. Porque ahora en esta campaña y que tenemos contacto en los municipios, con tanta gente, en el altiplano municipios rural Bustamante, Miquihuana, Ocampo, Gómez, Farías, amigos de mi padre, escuelas, agua. Aspiro a que la historia me evalúe bien como lo evaluó a él.

¿Tiene listo su equipo de gobierno?

Ya lo tengo visto en un 60 por ciento de gente con el perfil que hemos visto y analizado sería un buen prospecto. No hemos sentado a platicar. Se analizarán otros organismos, dependencias a partir del 5 de junio.

¿La organización y la estructura de Morena en Tamaulipas?

Morena es un partido de reciente formación y que ha transcurrido condiciones situaciones que no han permitido tener un partido consolidado en cada una de las entidades, en cada uno de los municipios. Tenemos muchos simpatizantes, militantes, pero es necesario consolidar una organización con calma, sentarnos a fortalecer la estructura política para seguir dando cauce y seguridad a las próximas administraciones.

