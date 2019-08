"Me violaron, busco que se me haga justicia para poder continuar mi vida"

El pasado 24 de mayo, una maestra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) denunció una violación tumultuaria por cuatro docentes de la institución educativa.

Los hechos habían ocurrido el 3 de mayo, pero hasta hace unos días, la víctima habló por primera vez de la situación. "Lo que me pasó fue algo terrible y no pienso dejar que quede impune", dijo al medio La Verdad.

A poco más de tres meses de que la chica fue violada por Roberto, Alejandro, Israel y Giovanni, sólo este último ha sido detenido, por lo que ya se encuentra en proceso judicial; los demás están prófugos.

Además, se enfrenta constantemente con las pesadillas y con los comentarios de la sociedad, pues hay quien duda de su palabra y consideran que la atacaron sólo por ser mujer y estar ahí.

"No debí confiar en ellos", dice, "ese fue mi error", comenta la joven maestra durante la entrevista.

El día de la violación

Fue el 3 de mayo cuando su amiga la invitó a una carne asada. En el lugar comieron y bebieron alcohol. Había, mezcal, sotol, whisky, "bebidas que nunca había probado", dijo ella.

Pasó la noche y la maestra comenzó a sentirse aturdida.

Según su testimonio, así estuvo un tiempo, luego buscó a su amiga. Ella estaba en una habitación, acostada en la cama llorando y Arturo la consolaba.

La maestra fue a la habitación pero Israel fue tras ella, llevó más alcohol, le pedía que bebiera, "luego me llevó al pasillo y ahí es donde comenzó todo".

"Gritaba. Le grité", dice, "pero (Monserrat) no me escuchaba", luego Arturo la sacó del lugar, "me quedé sola con estos tipos... me violaron".

Ante la duda de si Monserrat también fue agredida por los hombres, la docente le mandó un mensaje contándole lo ocurrido, sin embargo, su amiga no la quiso escuchar y se negó a acompañarla a interponer la denuncia. La maestra cree que podría estar amenazada por los hombres que la agredieron.

Tras la agresión, la víctima revela que sufre pesadillas, insomnio y problemas de concentración. "Nunca pensé que iba a suceder lo que sucedió".

Ella buscó apoyo. Una psicóloga la atendió y le dijo qué podría hacer. La mañana del 7 de mayo, acompañada por personal de Casa Amiga, acudió a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la Zona Norte a denunciar a los maestros por la violación tumultuaria.

"Me tomaron la declaración, sentí que todo estaba bien, me sentí segura", hasta que se filtró la información y se publicó en medios locales.

"Apenas iban a sacar las órdenes de aprehensión, con eso se enteraron de que fui a denunciarlos", se fugaron.

Además, asegura que la divulgación de los datos desató muchos comentarios en su contra, "me atacaban a mí, dicen que era culpa por haber estado ahí... ahora estaba enfrentando un juicio de la sociedad".

El pasado 3 de agosto, uno de los cuatro acusados por la catedrática universitaria de violación fue detenido por la Policía Municipal. Se le ubicó al momento de un arresto por una falta administrativa. El hombre contaba con una orden de aprehensión girada el 23 de mayo por violación agravada.

La mañana del 8 de agosto, acudió ante un Tribunal de Control para rendir su declaración en el proceso abierto contra Giovanni. Su testimonio lo rindió desde una sala privada.

"Por más que puedan llegar a negarlo saben bien lo que sucedió y yo no lo olvidaré jamás", la maestra advierte que no busca vengarse de los que le hicieron daño, pero sí busca que se haga justicia.

bl