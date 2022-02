"Me vas a quebrar": el último abrazo de un periodista antes de ser asesinado

"Me abrazó, pero me abrazó de una manera que, `hay mijo, me vas a quebrar´, le dije. `Es que la quiero mucho´, me dijo. Me besó la cara, la frente, la cabeza, y me apapachó. Yo también lo acaricié y le digo: `Yo también lo quiero mucho mijo, pues sí yo lo parí, cómo no lo voy a querer", contó.