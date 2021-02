“Me timaron con una plaza docente para mi hijo y hasta perdí mi casa”

TUXTLA GUTIÉRREZ.- A Sonia Morales Santos le ofrecieron una plaza docente para su hijo, recién egresado de la carrera en Pedagogía de una universidad privada. A cambio, tenía que pagar 120 mil pesos. A cinco años de ese “acuerdo casi seguro”, ni le cumplieron y, para colmo, perdió su casa tras pedir un préstamo hipotecario para ese fin.

Para la entrevista exclusiva con La Silla Rota, la mujer viajó de su tierra natal, Cintalapa, hacia la capital del estado, pero para ello esperó el “aventón” que le dio su hermano, chofer de una línea de transporte local, pues en la actualidad está en bancarrota.

Con calma, muestra cada documento e, incluso, un audio que evidencia al maestro Jorge Alexis Mazariegos Pérez, quien la “enganchó”, así como a una presunta red de defraudadores del Sindicato de la Sección 40 de la CNTE-SNTE, de la cual el señalado era en ese momento secretario de Conflictos.

Lo que parecía prometedor para su hijo Saidel Joaquín Pérez Morales comenzó a cambiar de tono. En mayo de 2015, Sonia entregó una primera cantidad de 60 mil pesos y en diciembre de ese mismo año otra cantidad igual. Ya con 120 mil pesos entregados, fue dado de alta en el Isstech como primer paso para la basificación.

No obstante, en el proceso de efectuar la transición para el sistema educativo federal, ya no les llamaron, porque no pudo entregar otros 60 mil que le exigía Jorge Alexis Mazariegos Pérez, quien -de hecho- es su “conocido” porque nació en la misma colonia que ella, en la localidad de Cintalapa. “Es decir que tenía que dar 180 mil, ¿de dónde lo sacaba?”, advierte Sonia.

Ante estos hechos, la mujer comenzó a buscar apoyo en diversas instancias, como al mismo secretario de Gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, quien nunca la recibió a pesar de dejarla horas en espera afuera de su oficina.

Ha sido tan larga su lucha que ya hasta envió un documento a la Presidencia de la República, pero tampoco obtuvo respuesta.

NO LE DAN RESPUESTA Y RECIBE AMENAZAS

Con papeles en mano, Sonia Morales acudió a la Fiscalía Anticorrupción, donde su denuncia tampoco procedió. Y por si fuera poco, doña Sonia ha recibido amenazas de muerte por parte de familiares de Jorge Alexis Mazariegos Pérez.

Cuenta que la última vez que vio a este docente estafador fue hace un año, cuando llegó a casa que tenía y la amedrentó para que se calmara. “Llegó con un tipo alto, que nunca se quitó la mano de una cangurera, como amenazante… desde esa vez no lo he vuelto a ver, ni me contesta los mensajes, menos las llamadas”.

“Sé que después de esta denuncia, correré más peligro que nunca, pero no me puedo quedar callada”, externa quien, además, advierte que se trata de una red de defradadores porque, los documentos los entregó, en julio de 2018, a los maestros Roque y Cristian, quienes la citaron en un hotel de Tuxtla Gutiérrez.

ENDROGADA Y SIN CASA

Antes de ser timada, doña Sonia tuvo que hacer varios movimientos, uno de ellos endrogarse con bancos e, incluso, hipotecar su vivienda, la cual perdió a manos de un banco porque no pudo finiquitar el adeudo. Hoy vive con su madre. Mientras que Saidel, de 34 años de edad, al no hallar empleo, se dedica a la agricultura con otros parientes.

En un momento de la charla, doña Sonia muestra un audio de casi 2 minutos que grabó cuando encaró a quien incluso hasta aparece hasta en publicidad del SNTE como impartidor de cursos en línea. En éste, se escucha cómo ella le dice que quiere su dinero y le advierte que está asesorada y que ya acudió ante el Misterio Público.

Sin embargo, este personaje “exprimió” a Saidel lo más que pudo para mantenerlo “tranquilo” antes de conseguir la plaza. Le pidió cubrirlo seis meses en la Telesecundaria donde impartía clases en el municipio indígena de San Juan Chamula, lo que cumplió y por lo cual nunca le retribuyó un solo peso, pues le aseveró que era parte del “acuerdo”.

UN FUTURO “PROMETEDOR”

Antes de ese hecho, Saidel tenía asegurada una plaza docente de tiempo completo en una escuela primaria del municipio de Ocosingo, en la región Selva de Chiapas, y luego lo cambiaron a Berriozábal de forma provisional, para asimismo ser enviado a Jitotol, Mapastepec. Cuando regresó con un segundo oficio de comisión, su director no lo recibió con el argumento de que el documento que presentó era apócrifo.

En septiembre de 2018, el entonces secretario de Educación mandó un oficio por medio del cual a su hijo le dan de baja del servicio médico del Isstech. “Se cerraron las puertas en todas partes, estamos tristes, sin dinero, acabados”.

En la actualidad, Sonia ha tocado infinidad de puertas, incluidas las de la Sección 40, pero nadie le responde, y ahora su único recurso es acudir ante los medios de comunicación, pues Jorge Alexis Mazariegos al parecer continúa con sus irregularidades y, además, es parte de un partido político local: Chiapas Unido.

Tan difícil es la situación que, acepta, apenas el año pasado su hijo intentó concursar por una plaza, pero no le aceptaron su documentación que avalaba su experiencia laboral que se solicitaba. Otra puerta cerrada.

Lo que ella ya no desea, aclara el ama de casa, es que Jorge Alexis Mazariegos Pérez time a más personas como lo hizo con ella y con al menos otras 30 más, “eso es lo que sé, porque conocí a algunos a los que estafó, pero tienen miedo y por eso no denuncian, aunque sé que están detrás de él… pero lo entiendo porque, en mi caso, toda la justicia en Chiapas me cerró las puertas”.