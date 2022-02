"Me tenían los policías, pero ya voy para allá", los últimos audios del "Mijis"

SAN LUIS POTOSÍ.- Dos días después de haberse reportado la desaparición de Pedro Carrizales mejor conocido como "El Mijis", su pareja señaló para el medio El País haber recibido mensajes de él a través de la aplicación de mensajería de WhatsApp.

"Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los GAFES, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes ", señaló el hoy desaparecido.

De acuerdo con testimonios de personas allegadas a Carrizales, mencionaron para El País que el activista se encontraba acompañando a un grupo de migrantes en ruta.

Asimismo se ha señalado que "El Mijis" vestía una pantalones de mezclilla, una camisa y una chamarra azul el día que desapareció en el hotel Las Fuentes.

¿QUÉ OCURRIÓ?

El exdiputado local, Pedro César Carrizales, mejor conocido como "El Mijis", fue reportado como desaparecido; la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una alerta para iniciar con las labores correspondientes.

El también activista social fue visto por última vez el pasado 31 de enero cuando viajaba hacia la ciudad de Monterrey en una camioneta de color rojo sin placas, de acuerdo con información de Milenio.

El hotel Las Fuentes, en Saltillo, Coahuila, es su última ubicación conocida.

Ya se ha levantado una denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición del exdiputado. La Fiscalía potosina colabora en el caso para que sea resuelto.

LA OTRA DESAPARICIÓN DE "EL MIJIS"

El 25 de octubre, "El Mijis" publicó una fotografía donde amenazó al cantante Lalo Mora, , señalado de acoso sexual contra sus admiradoras, luego de que se anunciara su concierto en San Luis Potosí.

"Te va tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales! ¿No estás emocionado?", escribió en Twitter.

A principios de noviembre, Pedro Carrizales aseguró haber sido privado de su libertad cuando se dirigía a protestar contra el cantante Lalo Mora en un concierto de los Invasores de Nuevo León.

El exlegislador afirmó que durante su cautiverio, fue torturado durante varias horas y que, finalmente, para perdonarle la vida le pidieron que interpretara una de las canciones de Lalo Mora.

"Cuando me tiran en un municipio, que ya iba con la bolsa en la cabeza, y me bajan del carro y siento piedritas, entonces dije: ´ya me van a matar´. [...] entonces me dicen: ´A ver hijo de tu pinche madre, si no te sabes una canción del Viejón, te vamos a matar aquí por hablador´, así que les canté la de ´Dos coronas´", contó en entrevista para la periodista Azucena Uresti.

En aquella ocasión, Carrizales estuvo 12 horas desaparecido. En la cuenta oficial de "El Mijis", se informó que fueron elementos de la Guardia Nacional quienes lo localizaron en el municipio de Zaragoza en San Luis Potosí.

La Fiscalía del Estado inició una investigación sobre el caso. La versión de Carrizales fue tachada de falsa por el cantante, por lo que incurriría en una falta que se paga con cárcel, en caso de que se compruebe que el supuesto secuestro que dice haber sufrido sea falso, informó el fiscal potosino José Luis Ruiz Contreras.





