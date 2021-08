"Me sentía mal y no me dejaron ir", bares reabren con personal con covid en Oaxaca

Sabrina, denuncia que el dueño de un centro nocturno de Oaxaca donde trabajaba, no la dejó salir y terminar su turno, aún cuando se sentía con síntomas de covid-19. La bailarina acusa intento de secuestro.

Luego de hacerle saber al sujeto que había dado positivo a covid-19, este le dijo que fuera discreta para no afectar la imagen de su bar, según conversaciones que la mujer filtró para hacer la denuncia en redes sociales.

Información de Azucena Uresti en Milenio, apunta que Sabrina perdió una cantidad de 2 mil 800 pesos y recibió amenazas para "no hacer más grande" el caso.

"No me dejaban ir, a pesar de que me sentía mal", afirmó la mujer, además de que habría un brote de contagios entre sus compañeras bailarinas y meseras.

La Secretaría de Salud estatal clausuró el centro nocturno y brindó atención a los trabajadores contagiados del coronavirus Sars-CoV2.

