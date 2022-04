"Me secuestraron pero me liberaron, no era a mí al que buscaban": víctima

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Carlos Chávez Aguilar esperaba a la altura del libramiento del municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, cuando sujetos armados descendieron de una camioneta, lo encañonaron con metralletas y se lo llevaron, sin motivo alguno.

Durante 15 días, al padre de familia y mecánico por oficio lo mantuvieron secuestrado y amarrado de pies y manos en una casa, pues al parecer lo matarían. Sin embargo, a las 72 horas, sus plagiadores se dieron cuenta de que no era él a quien buscaban y por eso prometieron soltarlo.

Sin embargo, lo mantuvieron un tiempo más cautivo, lapso que aprovecharon para que Carlos les reparara algunos camiones. Luego, lo dejaron en libertad.

LA PESADILLA DE LOS DESAPARECIDOS

Las desapariciones en la región Fronteriza de esta entidad del sureste mexicano, sobre todo en municipios como Frontera Comalapa, Comitán de Domínguez y La Trinitaria, siguen a la orden del día. En muchos de los casos, incluso, instancias como la Fiscalía General del Estado (FGE) se han desentendido o los avances de las investigaciones son lentos.

Además, desde el año pasado, la disputa por el territorio continúa entre dos cárteles: Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

Se calcula que, de noviembre a la fecha, han desaparecido alrededor de 200 personas en esa ruta, de las cuales solo entre el 10 o 20 por ciento han aparecido con vida, como el caso de Carlos Chávez Aguilar quien, por cuestiones laborales, salió de su natal Mapastepec, en la región Costa chiapaneca, para dirigirse a Frontera Comalapa.

En entrevista, la víctima, quien regresó a su casa hace apenas una semana, señala que su "levantón" se trató de una supuesta confusión. "Vieron que no era yo a quien buscaban, pero estaba muy asustado, y al parecer creyeron que yo era de otro grupo delictivo, algo así".

En entrevista, la víctima, quien regresó a su casa hace apenas una semana, señala que su "levantón" se trató de una supuesta confusión. "Vieron que no era yo a quien buscaban, pero estaba muy asustado, y al parecer creyeron que yo era de otro grupo delictivo, algo así". De hecho, aclara que viajaba a Frontera Comalapa desde hace como seis meses por cuestiones laborales, pues le trabajaba a un arquitecto. "Le reparaba unas máquinas, pero me di a conocer con la gente y así le chambeé a más personas que me buscaban". De acuerdo con él, sus familiares ya no interpusieron ninguna denuncia ante la FGE debido a que pudo hablar con ellos al cuarto día de que lo mantenían plagiado, y sobre todo porque había la promesa de soltarlo. "A mi familia, a mi esposa, la intentaron extorsionar, de hecho, a familiares sí los extorsionaron, no fue mucho dinero, pero se aprovecharon de la situación", confiesa Carlos, quien prefiere quedarse en su localidad, a pesar de que no sea mucho el recurso que perciba. El clima se ha enrarecido. De las últimas personas desaparecidas sobresalen los nombres de Marcela Salas Ortiz , de 18 años de edad, y Magaly Gómez Ramírez, de 23, quienes fueron vistas por última vez el pasado 1 de abril, en Chamic, municipio de Frontera Comalapa. Hasta el momento, no se sabe nada de ellas.

Por su lado, en algunas páginas de Facebook circulan imágenes de presuntos líderes o jefes de células delictivas que ordenan los "levantones" y ejecuciones de personas.

Entre algunos nombres resaltan los de Bladimir "N" y Antonio "N"; de hecho, hay fotografías de ambos. En una página de la mencionada red social titulada "Personas desaparecidas Chiapas México", se muestra el rostro de quien presuntamente ordenaría los secuestros, mientras aparece otro nombre: Jesús "N", "Chusín", quien presuntamente sería el torturador.

La Silla Rota trató de comunicarse con otros familiares de desaparecidos y desaparecidas, pero algunos no quisieron contestar por temor a represalias.

SIN RASTRO

"Rosa" (nombre ficticio para evitar represalias) espera con ansias recibir una llamada que le dé esperanzas de que su padre Juan Carlos Ramírez Morales y su hermano menor Juan David Ramírez Solís estén vivos.

En entrevista, recuerda que ellos salieron en su camioneta, desde la mañana del 25 de marzo pasado, de la comunidad La Esperanza, municipio de La Trinitaria, donde radican, para dirigirse a Hidalgo, una colonia cercana, por cuestiones laborales, debido a que ambos son albañiles.

Como han buscado por su cuenta, "Rosa" acepta que no han acudido ante la fiscalía para presentar alguna denuncia. "Desde ese día sus teléfonos no nos responden, no hemos recibido llamadas de nadie, ya intentamos marcarles, pero nada".

Según la denunciante, sus familiares se quedaron de ver con una persona en la colonia Hidalgo, pero esta última les aseguró que padre e hijo no habían llegado. No obstante, advierte, al principio sí recibían llamadas, pero para exigirles dinero, como forma de extorsión.

"Les decíamos a esas personas que nos mandaran fotos, pero no lo hicieron; luego descubrimos que los números de donde nos hablaban eran públicos; ya después de algunos días nos dejaron de molestar", recuerda "Rosa", quien aclara que descubrieron que se trataba de un intento de extorsión porque en las diferentes llamadas que les hacían les daban datos diferentes. Aunque por el momento no quieren tocar la instancia de la Fiscalía, advierte que sí buscarán hablar con el presidente municipal de La Trinitaria para que los apoye en algo, o "ampararse" en otros medios porque solo están su madre y ella. FISCALÍA NO LAS ATENDIÓ Sofía está preocupada porque su tío Sergio Ramírez , de 24 años de edad, desapareció desde el pasado 24 de enero cuando, junto a otra persona de nombre Domingo Morales, se dirigían a la comunidad Paso Hondo, en Frontera Comalapa para recoger un automóvil que era reparado por un mecánico de allí, en otra zona "manchada" por la presencia de cárteles de la droga.

De acuerdo con ella, Sergio laboraba en una mueblería en Comitán, entre semana, y los fines de semana acompañaba a Domingo, su patrón, para chambear en el campo. "El día que él desapareció, nació su bebé", lamenta la joven.

A los pocos días del suceso, Sofía y otros familiares acudieron a la Fiscalía de Distrito con sede en Comitán, pero no los atendieron con el argumento de que el agente del Ministerio Público se contagió de covid-19 y que era imposible levantar la denuncia.

La promesa, dice, es que esa instancia abriría una carpeta de investigación hasta que el MP se recuperara, lo que los desanimó "porque no se vio el apoyo".

Como otras personas, ella y un tío recibieron varias llamadas para extorsionarlos; de hecho, advierte que familiares de Domingo no solo presentaron la denuncia formal, sino que hasta enviaron 20 mil pesos a una cuenta bancaria de los presuntos plagiadores, pero nunca se lo entregaron. "También pedían 20 mil por mi tío, que supuestamente los entregarían en Comitán, pero no dimos nada", cuenta.

Sofía, su tío y Domingo son originarios del ejido 20 de Abril, municipio de La Trinitaria, localidad cercana a Chamic, Frontera Comalapa, la considerada nueva "ruta del narco".

"La verdad tenemos temor, porque estamos como a 10 minutos de Chamic, donde está muy feo ahorita, a cada rato hay balaceras, desapariciones, no se puede salir con tranquilidad", manifiesta Sofía, quien rememora que la última vez que vio a Sergio fue cuando éste llegó a su casa para dejar una bomba para fumigar, y de ahí se despidió porque se iría con Domingo.

JHARLY DESAPARECIÓ DÍAS ANTES DE GRADUARSE

Quien tampoco ha sabido nada de su hijo es Celia Velázquez, misma que lamenta que ni la denuncia ante la Fiscalía de Distrito haya rendido frutos hasta la fecha.

Recuerda que la desaparición se registró desde el 19 de noviembre del año pasado, pocos días antes de que Jharly Osorio Velázquez recibiera sus documentos como egresado del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa.

"No tenemos nada, ni una pista, ni siquiera nos han hablado para pedirnos rescate, ¡nada!", externa la madre, quien advierte que la situación se la dejan en manos en Dios y que ya no podrá decir más sobre su caso.



Mientras persiste este clima hostil y las redes sociales "se inundan" de fichas de desaparecidos y desaparecidas, Andrés Manuel López Obrador, presidente del país presumió, en una conferencia de prensa que ofreció el pasado 12 de marzo en estas tierras, que había una disminución en todos los delitos a nivel nacional, "y estamos viendo lo que pasa en Chiapas: 28 homicidios en un mes... ni siquiera un homicidio diario".

