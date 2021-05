"Me quiero morir": Camila denuncia maltrato en cartón de cervezas

SALTILLO.- "Mi papá Juan me regaña, mi mamá Isabel me pega, se enoja. Además, me quiero morir. Soy Camila".

También lee: Mujeres secuestradas usan billetes para pedir auxilio

Este mensaje fue hallado por la dueña de un expendio de cerveza en uno de los cartones de esta bebida. El local está ubicado en Nueva Rosita, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

La fotografía del mensaje apenas se subió en redes sociales y causó indignación entre los internautas, que piden que se haga justicia para la menor.

??Niña víctima de maltrato pide ayuda con mensaje en cartón de cerveza

??La niña, identificada como Camila, escribió en el cartón de cerveza que su papá la regaña y su madre le pega por lo cual se quiere morir.

|Coahuila, México pic.twitter.com/IEdZJyamiv — Jorge Soberano (@jorgesoberano) May 5, 2021

De acuerdo con los hechos, la propietaria del expendio de cervezas se encontraba acomodando unas cajas vacías de cerveza cuando se dio cuenta de un mensaje escrito en una de ellas.

Inmediatamente, la dueña del expendio notificó a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Mientras tanto, autoridades de la PRONNIF han realizado una constancia de hechos ante el Ministerio Público para que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila efectúe las investigaciones correspondientes.