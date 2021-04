"Me hinqué y lloré por el cuerpo de mi Leo"; 5 días después clausuran atracción

PLAYA DEL CARMEN.- Luego de la muerte de Leonardo, de 13 años, tras ser succionado en la atracción "Riolajante", autoridades de Protección Civil de Solidaridad clausuraron el lugar, como parte de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía estatal.

El viaje de la familia Luna Guerrero terminó en tragedia, luego que Leonardo de 13 años murió tras atorarse en un succionador de basura en una atracción acuática del Parque Xenses de Grupo Xcaret, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La familia integrada por el doctor Miguel Ángel Luna Calvo, su esposa y sus cuatro hijos viajaron de Durango a Quintana Roo para festejar que habían vencido la covid-19, sin imaginar que su viaje de ensueño le costó la vida a Leo, luego de que el pasado sábado el menor fue succionado por una especie de cisterna, que tenía el filtro destapado.

Miguel Ángel Luna Calvo, reconocido médico cardiólogo de Durango, señaló que abogados del parque le pidieron firmar un perdón a favor de Xenses para facilitar la atención a Leo.

"Viendo la salud emocional de mi esposa y al no quererla sufrir más, firmé el documento; me presionaron mucho", dijo a La Silla Rota.

"Mi esposa no quería que tocaran el cuerpo de mi hijito, para qué hacerle eso, ya sabíamos las causas de muerte. Me dijeron que me daban la dispensa de necropsia, pero tenía que firmar el perdón para el parque, les dije que haría lo que quisieran... me hinqué y lloré ante la Fiscalía que se negaba a entregarme el cuerpo hasta no firmar el perdón", relató el médico a Reforma y El Universal.

De acuerdo con información de El Quintana Roo, este jueves personal de Protección Civil municipal de Solidaridad procedió a clausurar la atracción "Riolajante", donde Leonardo fuera succionado, accidente que le provocó la muerte.

A pesar de que el accidente ocurrió el sábado pasado, hasta hace unas horas la atracción "Riolajante" seguía funcionando y el parque Xenses operando con "normalidad".

LA TRAGEGIA

El sábado 27 de marzo, Leonardo, de 13 años de edad, falleció succionado en una atracción del parque Xenses, del Grupo Xcaret. El menor fue succionado por uno de los filtros de agua, lo cual le provocó lesiones de gravedad y su muerte.

En un intento por rescatarlo, el padre del menor, Miguel Ángel Luna Calvo, también fue succionado, aunque pudo salir.

El pequeño fue llevado a una clínica particular en Playa del Carmen, donde lograron estabilizarlo; sin embargo, murió al día siguiente.

Tras difundirse en varios medios y redes sociales lo ocurrido, Xenses emitió un comunicado y confirmó el deceso.

"Es importante resaltar que desde el momento del accidente el área fue asegurada y se han tomado medidas puntuales, como la presencia permanente de un guardavida", agregó

LA PESADILLA

"La pierna de mi hijo fue succionada por el sistema de filtración del río, en ese momento lo jalé, quité la rejilla y saqué a mi hijo", relató el padre del menor.

Aunque Grupo Xcaret habría pagado la cuenta del hospital, donde el menor finalmente perdió la vida, su familia exige justicia, ya que señalan que hubo negligencia.

Leo y su familia habían viajado provenientes de Durango para vacacionar, luego de haber sobrevivido a la covid.





