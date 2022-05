"Me dicen que los tienen en una cueva": madre de desaparecido por El Machete

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Una persona, "quien no me quiso dar su nombre, me dijo que mi hijo y los otros desaparecidos están vivos, que los tienen en una cueva, con seis candados, y solo los sacan por ratitos, para que trabajen, y les pegan, los golpean", reveló este lunes Francisca Morales.

La madre de uno de los 21 desaparecidos por el grupo autodefensa "El Machete" el 26 de julio del año pasado en el municipio de Pantelhó, Chiapas, aseguró que, otras de las cosas que le revelaron, es que la mayoría están "flacos y peludos", mientras que de los 21, solo dos no han sido vistos.

La misma fuente que se acercó a ella, aseveró, le confesó que la decisión de que queden en libertad está en manos del párroco Marcelo Pérez Pérez, quien ha fungido como mediador de la problemática.

Este lunes, familiares y desplazados de esa localidad, quienes desde hace como 10 meses radican en San Cristóbal de Las Casas, bloquearon la Avenida Central y la 2ª Oriente para presionar, por enésima vez, a las autoridades estatales.

NULOS AVANCES

Aldy Aguilar Morales, cuyo hermano Alfonso de Jesús, su primo Leovigildo Ramos Cancino y un sobrino Luis Fernando Aguilar Moreno están secuestrados por "El Machete", lamentó que, en todo este tiempo, los avances sean nulos, pese a que las carpetas de investigación están en marcha.

De acuerdo con él, agregó, la situación en Pantelhó es más complicada de lo que parece, debido a que la organización autodefensa ha agudizado sus ataques hacia la misma sociedad, e incluso ha golpeado y multado a mujeres.

"Les piden 35 mil o hasta 50 mil pesos de multa, o les ´siembran´ armas o rifles, les toman fotos, y las o los exhiben como criminales, como delincuentes, como le ocurrió hace como un mes a Graciela Monterrosa, quien fue a visitar a un hermano, mismo que está detenido allá, acusado de unas muertes", evidenció el entrevistado, quien argumentó que esa gente no tiene nada que ver con la delincuencia.

En la actualidad, dijo, la situación económica para las familias ha empeorado, debido a que como comerciantes no pueden vender su café o los productos que manejan, "vamos para el año, y esto será otro Ayotzinapa, pero chiapaneco".

SE AGUDIZA LA CRISIS EN EL PUEBLO

De acuerdo con la información que ha circulado, la problemática ha empeorado en Pantelhó, debido a que hace poco fue desconocido como presidente concejal Pedro Cortés, quien había recibido el aval de "El Machete".

Según una entrevista publicada por el portal de noticias Chiapas Paralelo, la inconformidad estriba porque Pedro Gómez Gómez, excontador público municipal, se negó a ofrecer cuentas de más de 130 millones de pesos del ejercicio de 2021, lo que comprometió a Pedro Cortés y generó la discordia.

Con base en la misma nota periodística, este último ya acudió ante las instancias competentes para denunciar, por el delito de fraude y los que resulten, a quien ha tenido una serie de cargos como alcalde del municipio de El Bosque, o como exsubsecretario de Gobierno en la región Altos.

Además, se advirtió que, durante al menos 13 años, Pedro Gómez Gómez también fue analista de la Secretaría de Hacienda del gobierno chiapaneco, y que, si llegó como contador del actual Ayuntamiento de Pantelhó, fue por recomendación.

