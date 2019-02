Me desperté cuando se masturba a mi lado en el camión: denuncia activista de Puebla

PUEBLA (La Silla Rota).- El fin de semana, la directora del movimiento "Puebla Vigila", Lizeth Mejorada fue acosada por un sujeto que viajaba a su lado en un camión de la empresa ADO.

A través de redes sociales, solicitó auxilio cuando se percató que el hombre que venía a su lado, a la par que la observaba, se estaba masturbando.

Lizeth Mejorada viajaba de la Ciudad de México a Puebla.

Frente a su hijo de ocho años, hombre machetea a su esposa en Puebla

Describió que se colocó un antifaz para dormir y mientras lo hacía, el hombre empezó a masturbarse. Antes de que él terminara, ella se despertó y se percató del hecho.

Por temor a la reacción del sujeto, solicitó auxilio a través de redes sociales. Sin embargo, la empresa ADO reaccionó horas después.

#AYUDA estoy viajando en @tuADO y me dormí, tenía antifaz para dormir cuando me lo quité, me percaté que el usuario que viene a mi lado se está masturbando viéndome.



No sé cómo avisarle al conductor pero quiero que se aleje de mi YA.