Me dejaron a Nayarit en bancarrota: Echevarría

REDACCIÓN 20/11/2018 09:50 a.m.

El estado de Nayarit se encuentra en bancarrota por deudas heredadas de administraciones pasadas, informó el gobernador de la entidad, Antonio Echevarría.

Puedes leer: Nayarit, víctima de violencia y narcotráfico

"El gobierno está prácticamente tronado, quebrado, en bancarrota a tal grado que no tenemos dinero para pagar la próxima quincena en el estado de Nayarit", advirtió el mandatario estatal.

Echevarría informó que tras el paso del huracán ''Willa'' en octubre por la entidad por el norte del estado, se reportaron 180 mil damnificados, de los cuales 100 mil perdieron todo.

El gobernador dijo que para solucionar esta crisis se necesitan cerca de 800 millones de pesos, dinero que no se tiene.

"Traemos una deuda de más de 10 mil millones de pesos, deuda a corto plazo, deuda a largo plazo de Instituciones bancarias, deuda como lo dije al ISSSTE, al INFONAVIT, a varias instituciones federales que en su momento se les retuvo el impuesto y eso no se vale, es dinero de los trabajadores, que lo utilizaron no se para que, y ahora como no hicimos el cometido que nos solicitaron nos lo están cobrando a lo chino", dijo Echevarría.

El gobernador anunció que buscará reunirse con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para exponerle los problemas que enfrenta su estado y la crisis económica en la que se encuentra.

LEA TAMBIEN (VIDEO) Captan supuesta caravana del CJNG, por la sierra de Nayarit Supuestos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron captados en video en una caravana por la sierra de Nayarit

LEA TAMBIEN Muere a balazos director de la Policía de El Nayar, Nayarit Martín García Huizar fue asesinado la madrugada del miércoles tras un reporte de gente armada





Con información de Noticieros Televisa





kach