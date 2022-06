"Me da vergüenza que me vean el pie": Catalina vive con un brazalete

GUADALAJARA.- En 2016, Catalina fue engañada. Un "conocido" se aprovechó de su situación de pobreza y le pidió transportar una mochila "nueva" de Jalisco a Baja California. La recompensa serían seis mil pesos. Sin embargo, la mujer, entonces de 35 años, fue detenida en el aeropuerto. La condenaron a 10 años de prisión por traficar metanfetamina.

Catalina es madre soltera, tiene tres hijos y nunca pensó que seis años de su vida los pasara tras las rejas, primero en un penal de Mexicali y después en el Centro de Reinserción Social de Ensenada, Baja California, lejos de su familia que dejó en Zapopan, Jalisco.

En 2021, María Teresa Vázquez, abogada del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), inició el trámite de libertad condicionada como en el marco de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

En julio de 2021, el órgano jurisdiccional concedió a Catalina el beneficio con monitoreo electrónico, pero ni ella ni su familia contaban con los 50 mil pesos que costaba el brazalete, más otros seis mil de renta mensual.

Defensoría Pública realizó gestiones para otorgar gratuitamente el dispositivo de manera gratuita, el cual le fue colocado el 11 de noviembre de 2021en la Ciudad de México.

Catalina cumplió el 50% de su pena en prisión y ahora regresó a su domicilio. Entre las condiciones para esta libertad condicionada es que no debe salir de Jalisco, deberá contar con un empleo formal, no ingerir bebidas alcohólicas o drogas.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

En entrevista con La Silla Rota, Catalina narra que ahora que cumple su condena en libertad, pero con un brazalete, le ha cambiado la vida, "porque es una nueva oportunidad para uno, que se te abren nuevas puertas antes de que termine la sentencia que uno tiene".

Yo estoy muy agradecida, tanto con Dios como con la empresa (Monitores GPS) que me ha dado la oportunidad de portar este brazalete, porque gracias a eso ahorita cuento con mi libertad y puedo estar cerca de mis hijos

El brazalete monitorea los movimientos de Catalina las 24 horas del día, por lo que no puede quitárselo bajo ninguna circunstancia, ni para bañarse.

No me lo quito para bañarme, duermo con él, no puedo sumergirlo en agua o meterme a un vapor, todo el tiempo lo traigo

La mujer, ahora con 41 años de edad, cuenta que toda su familia está feliz de haber dejado la prisión y de estar de regreso en Jalisco.

"Están felices, porque ya estoy cerca de ellos, porque para ellos era muy complicado viajar a donde yo estaba para ´mirarme´, porque no cuentan con los recursos para ir. Ahorita, ya estoy con ellos y pues ya es muy diferente toda nuestra vida".

"Mis hijos saben de mi situación. Al principio si les afectó mucho de que yo estuviera en ese lugar (en prisión), porque, más que nada, yo estaba alejada de ellos. Cayeron en depresión y ya no quisieron estudiar, porque cuando yo los dejé eran menores de edad. Ahorita dos de ellos son mayores de edad y la mujercita es menor".

¿Qué aprendiste de toda esta experiencia?

Que son errores que puede cometer cualquier, pues somos humanos. Que muchas veces uno se equivoca por quererle dar a los hijos lo mejor.

¿Qué sentiste cuando te atraparon?

A mi me detuvieron en Mexicali en 2016 y en 2019 me trasladaron a Ensenada, donde estuvo otros tres años recluida. En total pasé seis años en prisión.

¿Por qué lo hiciste Catalina?

Lo que me orilló a hacer esto (traficar) fue por mis hijos, porque yo soy madre soltera, era papá y mamá para mis hijos; hacer esto se me hizo fácil, nunca pensé que iba a llegar hasta el reclusorio.

¿Cuántas veces lo hiciste hasta que te atraparon?

Era la primera vez, era un viaje de Jalisco a Baja california que me costaron seis años en prisión.

¿Cuánto te iban a pagar por el viaje?

Seis mil pesos.

¿Te dijeron qué transportabas?

No sabía qué llevaba. La persona esa me entregó la maleta como si fuera nueva, con etiquetas y todo.

¿Tu detención fue fortuita o ya te esperaban?

Me detuvieron en el aeropuerto y así como se dieron las cosas yo digo que ya me estaban esperando.

¿Qué hiciste para ganarte tu libertad anticipada?

Cuando tu pides al juez este beneficio, te piden que hagas terapia, que estudies dentro del reclusorio, que tengas buena conducta, que tengas un trabajo dentro del reclusorio, son varios puntos que el juez te pide y uno tiene que contar con ellos. Por eso me dieron el beneficio de la libertad a la mitad de tiempo de mi condena, también por ser primo-delincuente.

¿A diferencia de otras liberaciones condicionadas, por qué a ti te dieron el brazalete?

Cuando el juez me otorga el beneficio a la mitad de tiempo de mi condena, yo estaba feliz, pero tenía un gran problema: tenía que pagar el brazalete, pero yo no contaba con el dinero. Una licenciada me dio la oportunidad y por medio de ella me dieron un brazalete gratuito

¿Cuánto es el costo del brazalete electrónico?

Estamos hablando de 50 mil pesos para que te lo den, más otros seis mil mensuales, como de renta. Ni yo ni mi familia contábamos con la cantidad para pagarlos.

¿Has vuelto a ver a la persona que te engañó?

No he sabido nada de esa persona. Ya pasaron muchos años y no he sabido ya nada de él.

¿A qué te dedicas actualmente?

Ahorita le ayudo a mi mamá, por lo mismo que en cualquier lado te piden carta de no antecedentes penales; le ayudo a mi mamá, tiene un puesto de jugos naturales.

¿Cómo te sientes con tu brazalete, cómo te trata la gente?

Al principio si sentía mucha pena, la gente me miraba mal porque se les hacía raro verme eso en el pie, porque prácticamente a nadie se le ve. Si me daba vergüenza, aun ahora a veces me da vergüenza.

¿Qué piensas hacer cuando recuperes tu libertad el próximo año?

Salir adelante, seguir estudiando, porque me estaba estudiando la preparatoria en el reclusorio. Me faltaron cinco exámenes para concluirla. También estudié maquillaje, corte de cabello, barbería y colorimetría.

Tengo un conocido, a quien cuidé cuando estaba chiquito, y tiene una estética, a veces me habla para ayudarle, es un dinero que me ayuda mucho, porque mi mamá no me puede dar mucho, porque en un negocio a veces le va bien, pero a veces no, además de que se tiene que estar surtiendo.

