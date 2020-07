"Me da miedo no comer": niños trabajadores en Chiapas en pandemia

En las principales calles turísticas de Chiapas no es raro ver a niñas y niños trabajando, muchos de ellos en compañía de sus padres.

Sin embargo, son los mismos que hoy, a su corta edad, se ven afectados por la tasa del desempleo que ha dejado la pandemia del coronavirus al país.

El 97 por ciento de los niños, niñas y adolescentes que laboran en San Cristobal de las Casas temen quedarse sin dinero para comer, según reveló un estudio de las organizaciones Desarrollo Educativo Sueniños, Tierra Roja Cuxtitali y Melel Xojobal.

"Me da miedo lo de no comer y el coronavirus me da mucho miedo", dijo Rafael, de 11 años de edad, quien fue uno de los consultados por las organizaciones para conocer su situación de los menores durante la pandemia.

Sin embargo, los consultados también externaron otra preocupación: el contagio, pues quedarse sin dinero durante la pandemia los pone en una necesidad de salir a la calle a trabajar vendiendo artesanías o cualquier otro producto y contraer el virus. Agregando a esto que tienen que dejar la escuela en línea.

¿Qué te da miedo? Fue una de las preguntas.

"Que no vendamos o me quiten mi lugar de trabajo cuando no vendo", dijo Elsa, de sólo 8 años de edad.

Por aparte, Matías, a sus 14, contestó:

"Los problemas económicos de mi familia, ya que no tiene trabajo mi mamá y a mi papá no le pagan completo y no alcanza para la comida".

La consulta, publicada por Chiapas Paralelo, reveló que las niñas, niños y adolescentes que participaron hicieron énfasis en la alimentación, en la necesidad de "tener para la comida y las medicinas", pues la seguridad alimentaria se está agravando con la pandemia, y por la pérdida de empleo, no tienen la garantía de contar con los recursos para comer, e incluso, en algunos casos detectaron que, al momento de realizar las entrevistas, ya carecían de alimento.

Al menos 4 de cada 10 infantes consultados, expresaron que trabajan y estudian; 7 de cada 10 tuvieron que dejar de trabajar.

"Casi no vienen a comprar al mercado, y no tenemos dinero", "el dinero me servía para mis estudios, y ahora no tengo para pagar el internet", señalaron los menores.

Niños, entre el hambre y el covid-19

En México, hasta el pasado 6 de julio, habían fallecido 109 niños por complicaciones relacionadas al Covid-19 y al menos 6 mil 212 casos confirmados de contagios, según las cifras oficiales.

Datos comparados por El País, indican que México registra una alta tasa de mortalidad infantil que triplica la de Estados Unidos y es cinco veces mayor a la de España, dos de los países más golpeados por la pandemia.

Y aunque las autoridades han señalado que en México la alta tasa de mortalidad es por los casos de obesidad entre los niños, también se suma el trabajo infantil.

Esto significa que los niños del país que tienen una ocupación laboral, se ven más expuestos al covid-19 para buscar acceso a una alimentación.

En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chiapas cuenta con 164 mil 678 niños, niñas y adolescentes, de entre 5 a 17 años, que laboran; la mayoría de forma ilegal.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2014, uno de cada dos niños, niñas y adolescentes en México estaba en situación de pobreza y uno de cada nueve en pobreza extrema.

Es decir que la mitad de la población de 0 a 17 años no tenía las condiciones básicas para acceder a la alimentación, la salud, la educación y los servicios básicos.

En la misma encuesta del INEGI, en México existen 3 millones 242 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) de 5 a 17 años que se declaran ocupados.

