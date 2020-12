"Me bajo del barco": médico en Sonora ya no quiere atender casos covid

El director de Salud en Navojoa, Pedro Díaz Félix explicó que no quiere arriesgar más a su familia, cuando la población no acata medidas sanitarias. Foto Facebook

El médico Pedro Díaz Félix se dio por vencido: ya no atenderá más casos covid-19, ni recibirá en su consultorio a personas enfermas con el virus, en pleno repunte de la pandemia.

En un video, publicado en su cuenta de Facebook, el también director de Salud en el municipio de Navojoa explicó que no quiere arriesgar más a su familia y sus seres queridos, cuando los ciudadanos no acatan las medidas y hacen caso omiso de las indicaciones para prevenir la enfermedad.





"La gente no entiende, la juventud no acepta y no quiere entender que están recogiendo el virus de la calle y se lo están llevando a su abuelo, a su padre y están perdiendo la vida, desgraciadamente", contó en un clip de cuatro minutos con seis segundos.

El doctor agregó que, en las últimas semanas, el repunte de casos es cada vez mayor, comparado con meses atrás, cuando llegaban pocos pacientes con coronavirus; ahora, llega a consulta uno tras otro.

Dijo que son más los pacientes graves que recibe, en especial adultos mayores, pero también hay jóvenes que han presentado cuadros graves.

En el video, Díaz Félix contó que él mismo sufrió ya el virus en su cuerpo y estuvo grave, hospitalizado, pero logró sobrevivir y salir adelante.

Sin embargo, contagió a su esposa, quien también luchó para combatir la enfermedad de covid-19, hace algunos meses.

"Yo ya pasé por esta lamentable situación, grave, muy grave, por cierto, bendito dios me dio una nueva oportunidad, pero sinceramente se los digo, no creo que pueda yo volver a pasar lo mismo... contagié a mi esposa, gracias a dios no le dio tan grave, pero si le hubiera pasado algo, no me lo hubiera perdonado", relató.

Es por ello, que el médico Pedro Díaz Félix anunció que "se baja del barco", porque no quiere arriesgar más a su familia, contagiar a sus hijos o sus nietas.

Además, el trabajador de la salud aseguró que no sobreviviría a un recontagio y no quiere un monumento para recordarlo, una vez que muera, si no que espera mantenerse con vida.

"Por lo anterior les digo, y con una disculpa anticipada, yo me bajo de este barco: dejo de ver pacientes covid; y ni modo, hay que pensar en el futuro porque no me interesan a mí que me hagan un monumento, quiero que me recuerden como una persona valiente que luchó con ustedes por muchos meses contra el covid".

Incluso, Díaz Félix cuestionó a las personas que no toman en serio a la pandemia por el coronavirus, sobre qué pasaría si otros doctores, enfermeros o químicos también desistieran de atender casos covid-19.

"Imagínense un panorama, en el que el médico, paramédico, que se comiencen a bajar del barco. Qué va a hacer un hospital sin médicos, sin químicos, sin enfermeras...", reclamó.

Los casos positivos de covid-19 en Sonora son cada vez más; según las últimas cifras de la Secretaría de Salud, suman 47,278 casos y 3,678 defunciones.

En el municipio de Navojoa, ubicado al sur del estado y donde habita el médico Pedro Díaz van 2,067 personas enfermas y han muerto 176.

Cabe destacar que el propio secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri anunció en días recientes que había salido nuevamente positivo al virus, por lo que habló de un recontagio.

Buenas tardes, les informo que mi estado de salud es estable, traigo síntomas como dolor de cabeza y calentura, me encuentro bajo supervisión médica.



Por favor que no bajen la guardia, ante cualquier sospecha acudan a su unidad médica o a los Centros Anticipa.



¡Bendiciones! — Enrique Clausen (@Enrique_Clausen) December 17, 2020

Este jueves, en sus redes sociales, dio a conocer que se encuentra bajo supervisión médica, con síntomas como fiebre y dolor de cabeza. En los últimos tres días no ha dado el reporte diario de casos, como lo había hecho desde el 16 de marzo de este año.

En Sonora, al menos 5 mil trabajadores de la salud se han contagiado del virus, entre personal médico, de enfermería, de laboratorio y paramédicos; y otros 70 han muerto, según las últimas cifras de la Secretaría de Salud.