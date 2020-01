"Me armé para defender a mi pueblo": niño policía en Chilapa

Las fotografías de niños de entre 6 y 15 años, con un rifle en las manos, con la cara media cubierta y utilizando la playera verde de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria (CRAC-PF), dieron la vuelta a todo el país, dejando ver la crisis de seguridad que atraviesa México que obliga a los niños a tomar las armas y formar parte de los grupos de autodefensas en sus comunidades, cuando ni siquiera han concluido la primaria.

Guillermo tiene solo seis años y cursa el primer grado en una escuela primaria en Ayahualtempa, pero sabe perfectamente lo que su comunidad necesita.

"Me armé para defender a mi pueblo y seguir manteniendo mis tradiciones", dice en su lengua natal náhuatl, al medio local Pulso Informativo Guerrero. Sin embargo, no pierde la ilusión de continuar con sus estudios: "No quiero ser policía comunitario todo el tiempo, quiero ser profesor", dice.

Pero las oportunidades de continuar con sus estudios son mínimas para Guillermo, pues en las 16 comunidades donde tiene presencia la CRAC-PF no hay planteles de nivel superior, denunció el coordinador de este sistema comunitario, Bernardino Sánchez Luna y señala que, en los lugares donde hay preparatorias y telebachilleratos es en Hueycantenango y en Chilapa, pero es ahí donde operan "Los Ardillos".

Bernardino Sánchez Luna señaló que, los niños que el miércoles pasado se unieron a la policía comunitaria habían sido entrenados dos meses antes para defenderse, en caso de que sean atacados por la organización criminal "Los Ardillos", pero explicó que no harán funciones de policías comunitarios.

Esta medida se tomó ante la falta de operación por parte de El Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal que no han podido detener los ataques de esta banda delincuencial.

Matanza de 10 indígenas provocó el armamento de los niños

El evento que provocó el armamento de menores fue el del pasado viernes 17 de enero, cuando seis integrantes del grupo criminal "Los Ardillos" asesinaron y calcinaron a 10 indígenas cuando volvían de tocar en una fiesta en Tlayelpa. La masacre, además de los 10 muertos, dejó como saldo ocho mujeres viudas y 23 niños huérfanos. La mayoría de ellos fueron los mismos que empuñaron los fusiles para defender a su familia del grupo criminal.

Sin embargo, esta no es la primera vez que niños son desplegados como elementos de la Policía Comunitaria. En Mayo de 2019, los niños marcharon por las calles de los pobladores de Ayahualtempa y Alcozacan como parte de su presentación oficial ante la comunidad .

La CRAC-PF cuenta con 800 integrantes distribuidos en 16 comunidades indígenas de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera, en la Montaña Baja de Guerrero.





(Brenda Lugo)