"Me apuntó con una pistola": maquillista LGBT+ denuncia agresión sexual en Hermosillo

HERMOSILLO.- La capital de Sonora se ha tornado cada vez más violenta. En los últimos años se han reportado casos de personas desaparecidas, homicidios y ahora agresiones sexuales por choferes de transporte por aplicación. El caso más reciente ocurrió el pasado sábado. La víctima, un maquillista que visitaba la ciudad desde Chihuahua.

En sus redes sociales, el joven relató el terror que vivió esa noche, con el fin de alertar a mujeres y hombres de tener cuidado cuando contraten viajes privados desde su celular.

Axel es maquillista y ese fin de semana se encontraba en Hermosillo, donde se realizaba un certamen de belleza en Bahía de Kino; él trabajaba con una de las concursantes. Sin embargo, esa noche fue libre y decidió salir a conocer la ciudad.



"PRIMERO ME SACABA LA PLÁTICA": JOVEN RELATA LA AGRESIÓN

Aproximadamente a las 8:00 de la noche, pidió un servicio de viaje por aplicación y se subió al auto. De acuerdo con su relato, el chofer se portó amable y comenzó a "sacarle plática".

"Me preguntó de dónde venía, como me llamaba, qué hacía aquí". Ahí, Axel comenzó a sospechar, además de que se le hizo que el viaje ya había durado más de los 10 minutos que le había indicado la aplicación. Por ello, el joven decidió revisar el camino que se indicaba en la pantalla, pero encontró que el chofer ya había dado por terminado el viaje.



Se asustó y miró por la ventana. Ya se encontraba a las afueras de Hermosillo, en el monte y no se veían personas cerca de ahí. El maquillista cuestionó al chofer por haber terminado el viaje y sobre el destino, él le respondió mostrándole un arma de fuego. Lo amenazó con ella y le quitó su celular y todas sus pertenencias.

De acuerdo con el relato del joven, el sujeto siguió conduciendo hasta llegar a un motel, donde presentó su propia credencial del INE para la renta de la habitación.

"Él da mi INE para que nos den acceso a la habitación y yo solo planeaba salir de ahí, cuando entra el carro me mete a empujones a la habitación", explica.

En un descuido del chofer al momento de ir a cerrar las puertas de la cochera, Axel corre por su celular para intentar llamar a un amigo, pero lo descubre y comienza a golpearlo en la cara y lo tumba a la cama.

"Cuando él alcanza a ver me golpea en la cara aventándome a la cama, me dice a mi amigo que le envíe mensajes para que no sospeche y me empezó a desnudar, mientras me besaba...", agrega.

Como pudo, Axel tomó las fuerzas necesarias y aventó al sujeto (que se encontraba encima de él) con los pies para apartarlo. Logró zafarse y correr hacia el baño de la habitación.

En el relato escribe que el hombre tocaba la puerta con fuerzas, pero él, en ropa interior, salió por la ventana del baño y corrió hacia la caseta de la entrada para pedir ayuda. Los empleados del motel lo asistieron y lo resguardaron hasta que el chofer se fue.

"Estaba golpeando la puerta y como pude me salí en boxers por la ventana y corrí a la caseta del motel. Pedí ayuda y me metieron el señor y las personas que estaban ahí", señala el maquillista.

Por las cámaras de vigilancia logran ver que el chofer se fue de prisa en el automóvil, pero lo acompañaba otra persona, que no sabe de dónde salió.

PENSÓ QUE LO PEOR HABÍA TERMINADO

Axel consideró que la pesadilla había terminado, pero el sujeto intentó extorsionarlo a cambio de no publicar videos íntimos que él tenía en su celular. Le envió un mensaje a sus amigos donde le exigía depósitos de dinero si no quería que difundiera las imágenes con todos sus contactos y redes sociales. También el hombre envió mensajes a su mamá y papá.

En las capturas de pantalla que publicó el maquillista en redes sociales se puede leer que le exigían 10 mil pesos para no publicar sus videos íntimos.

"Hola, si no quieres que role tus videos programa un depósito de 10 mil pesos o los empezaré a rolar a la de ya", decía el mensaje.

Axel logró comunicarse con su mamá y le pidió que cancelara todas sus tarjetas porque las tenía vinculadas a su celular y logró hacerlo antes de que el hombre le robara dinero.

El joven se fue de Hermosillo, víctima de intento de abuso sexual, robo y extorsión, pero agradece estar vivo y poder contar su historia para alertar a mujeres y también a hombres y miembros de la comunidad LGBT+ que pueden ser víctimas como él.

"Lo hago público porque yo no quiero que nadie vuelva a pasar por esto y si estoy vivo es por algo, hay que tener malicia y desconfiar de todo", escribió.

El mensaje de Axel fue compartido también por el maquillista Andrés Lugo, un influencer hermosillense, quien decidió ayudarlo a difundir lo ocurrido para alertar a más personas.

HERMOSILLO, EL MUNICIPIO CON MÁS CASOS DE VIOLACIÓN

Durante los primeros tres meses del año, en Sonora se han registrado 81 casos de violación, de acuerdo con las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El municipio con más casos es Hermosillo, seguido de San Luis Río Colorado, Cajeme, Guaymas y Agua Prieta.

Los casos de violación han ido en incremento en los últimos cinco años. En 2018 se habían abierto solo 170 carpetas de investigación por este delito, pero en 2019 la cifra se elevó a 202.

Del 2020 al 2021 el aumento fue de hasta un 36%, ya que de 259 casos pasó a 353 en 2021.

