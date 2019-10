''Me agarraron de los pelos, me golpearon y manosearon''; joven narra abuso de autoridad

PUEBLA (La Silla Rota).- ''Policías de la unidad 057 me agarraron de los cabellos y me subieron a la patrulla, y me empezaron a golpear y manosear'', afirma Claudia Angélica Hernández Flores, una joven detenida durante el operativo realizado la madrugada del martes en el Mercado Morelos de la ciudad de Puebla.

En una serie de videos, en poder de La Silla Rota, la joven de 20 años de edad y domicilio en la junta auxiliar La Resurrección, asegura que ''yo estaba en el Oxxo comprando con un amigo una cerveza y llegaron varios oficiales y me dijeron súbete a la patrulla''.

Afirma que le tocaron sus partes íntimas sin su consentimiento, la golpearon y aunque en ningún momento se negó a una revisión, ellos se negaron a realizar: "les dije que me revisaran que no llevaba nada, que yo solamente estoy comprando una cerveza, y me dijeron ´no, súbete´; les dije, ´revisa mi mochila, no llevo nada´".

Aún así la subieron a la patrulla de la Policía Municipal de la ciudad de Puebla y "me empezaron a manosear, y cuando me trajeron acá al sector me dijeron que me iban a no sé qué, me empezaron a golpear, a decirme que yo no era nadie, que ellos me podían hacer lo que quisieran; me pusieron las esposas y me empezaron a hacer cuanta cosa".

Los policías de la unidad 057, esa noche conducida por el comandante Enrique Brizuela Murrieta, detuvieron a la joven en un Oxxo ubicado en carril de La rosa y calle Beisbol de la colonia México 68; la víctima asegura que después de comprar una cerveza se dirigiría a casa de una de sus compañeras de escuela.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, en el operativo realizado la madrugada del martes detuvo a nueve sujetos vinculados a la banda delictiva de "El Grillo", y a 26 personas más en diversos sitios de la ciudad de Puebla.

