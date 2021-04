"Me acaban de arrestar": impiden a reportero pasar a centro de vacunación

El reportero Said Rodríguez fue detenido por una agente de la policía municipal y un inspector de tránsito que custodiaban la entrada a un centro de vacunación en Tijuana cuando se encontraba realizando un enlace en vivo.

El centro al que el periodista intentó ingresar es el ubicado en Playas de Tijuana en la Plaza Monumental, cuya modalidad es vehicular.

"¿Qué cosa, no? me dieron acceso pero lamentablemente no me dejan entrar. Me acaban de arrestar" se escucha decir a Said Rodríguez con una risa nerviosa, mientras los elementos de seguridad esposan al reportero de Televisa.

Cuando se acerca una patrulla a la que pretendían ingresarlo, comienza a contactar a la persona que le había autorizado previamente el acceso al lugar.

Posteriormente, una segunda patrulla arriba al lugar y del vehículo desciende otro policía municipal.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 2 de la tarde.

#Estados | Un reportero en Tijuana, fue arrestado mientras realizaba una transmisión desde la entrada a un centro de vacunación; a pesar de contar con permiso para acceder, elementos de la policía lo detuvieron. #ep https://t.co/C2E3IZ9wVK

Video de: @JorgeHerasBC@TelevisaCalis pic.twitter.com/RgBExc3fy4 — La Silla Rota (@lasillarota) April 1, 2021

