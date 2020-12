Mazatlán, el atractivo turístico más peligroso para mujeres en Sinaloa

CULIACÁN.- Glorimar López García, enfermera desaparecida hace dos meses en Mazatlán, es la número 11 en este año que termina en esa ciudad sinaloense. Cada caso es una historia y tragedia familiar que solo sus integrantes dimensionan.

"Precisamente hoy se cumplen dos meses de tu ausencia hija..una ausencia que cuesta mucho trabajo asimilar...no hay momento de estos dos meses que no estés en nuestros pensamientos, no hemos tenido descanso es una desesperación el aún no saber de ti...quiero decirles a las autoridades De los tres niveles de gobierno(federal, estatal y municipal) que como autoridades nos han quedado a deber muchísimo, apenas estando en un caso como el nuestro te das cuenta de cómo funcionan y créanme que es mucha impotencia el darte cuenta de las cosas, a nadie le deseo lo que estamos pasando la familia de GLORIMAR y como nosotros hay muchas familias...", publicó Gerardo López, padre de Glorimar López apenas el 29 de diciembre pasado.

María del Carmen Ramírez Morales, titular de Inmujer de Mazatlán, reconoció que el problema de la desaparición de mujeres es preocupante.

Tenemos nosotros contabilizados que son diez, incluye a Glorimar. Hay unas que se han quedado abajo o atrás y no sabemos lo que ha pasado

La funcionaria municipal expuso que algunas alertas que su instituto ha publicado, les aparece como ya localizada o encontrada, pero en otras ya no se sabe nada porque la Fiscalía General del Estado es muy "celosa en sus investigaciones y no brinda información".

"El Instituto Municipal de las Mujeres, en reunión con el de Sinaloa, nos prometimos los 18 municipios y las 18 directoras a apoyarnos y nosotros subimos las que nos mandan de otros municipios y ellos también nos ayudan a hacer lo mismo", aseveró.

Ramírez Morales aclaró que ellos como instituto no le dan seguimiento a los casos de desapariciones porque no les corresponde, no obstante sí brindan todo el apoyo a las familias cuando se les expone algún caso en particular.

CASO GLORIMAR

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha del Protocolo Alba el 29 de octubre en la que describe a Glorimar de 26 años de edad, 1.75 metros de estatura. Se desconoce la ropa que vestía el día de su desaparición, ocurrida alrededor de las 3:00 horas en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Misiones.

Enfermera de profesión, trabajadora del IMSS, y madre de tres niñas, "Glorimar desapareció en Mazatlán Sinaloa México, pero puede estar en cualquier lugar", comparte repetidamente la familia.

El puerto está colocado a la cabeza como el municipio donde más desapariciones de mujeres hay, lo que ha movido a la comunidad feminista a organizarse para exigir a las autoridades su localización.

Se han agrupado en tres colectivos: Perlas del Pacífico, Sirenas Negras e Historias de Venus.

Rita Tirado, vocera de las Perlas del Pacífico, informó que el sábado 19 de diciembre pegaron carteles para buscar a Glorimar y otras nueve mujeres.

"Mazatlán es el municipio que tiene más alertas Alba y en los últimos dos años ha ido aumentando".

Todas las vidas son importantes y todas están en condición vulnerable, pero el caso más sonado por los medios de comunicación es el de Glorimar, reconoce.

"Glorimar estaba trabajando en el IMSS en el área de Covid y deja a tres pequeñas", dijo.

