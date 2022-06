Mayela desapareció hace 22 meses en NL; nadie ayuda a su hija a buscarla

Necesito una reunión con @samuel_garcias para que sepa como la @FiscaliaNL me ha fallado una y otra vez en estos 21 meses de desaparición de mi madre Mayela Álvarez.



Exijo justicia y pronta aparición HOY en este día de las madres que no puedo celebrar, porque ella no está. pic.twitter.com/pIjCaKjYgj