Matrimonio igualitario queda "sepultado" en Congreso de Tamaulipas

CD. VICTORIA.- La reforma que da pie al matrimonio igualitario en Tamaulipas fue clasificada como asunto concluido por el Congreso del Estado, al negarse a analizar el tema y ser retomado en comisiones, donde ya había recibido un primer revés.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la 65 legislatura de la Cámara local determinó el rechazo al dictamen, de acuerdo con información de El Sol de México.

En México, 25 de las 32 entidades federativas han aprobado en sus legislaciones el derecho a que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio. Zacatecas y Sonora son los últimos estados en unirse a esta lista, el 14 de diciembre y 23 de septiembre de 2021, respectivamente.

La iniciativa de reforma a la legislación estatal que reconocía el matrimonio igualitario en Tamaulipas fue rechazada el martes 3 de mayo por las comisiones unidas de Estudios Legislativos, Igualdad de Género y de Derechos Humanos, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) votaron en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Los artículos a reformar eran los 124, 132, 150, 165, fracción II, 201, 242, 261, 344, 2425, fracción V, 2484, 2677, del Código Civil de Tamaulipas.

La propuesta fue presentada el 22 de febrero de este año ante el pleno por la entonces diputada de Morena, Nancy Ruíz Martínez.

"Es un hecho que en Tamaulipas nos vamos a tardar un poquito más, unos meses, pero va ser ley el matrimonio igualitario", declaró esta legisladora a El Sol de Tampico.

Armando Zertuche Zuani, solicitó una moción suspensiva sobre la votación del dictamen que rechaza el matrimonio igualitario, pero le fue negada.

El legislador aseguró que el dictamen tiene deficiencias en su elaboración con fallas de sintaxis y semántica.

Destacó que a los diputados de las bancadas del PRI y del PAN "no les interesa legislar para todas y todos los tamaulipecos, a ellos les interesa legislar para un grupo selecto, a ellos no les interesa legislar para las minorías, mucho menos van al legislar para las personas que pertenecen a la comunidad LGBT+", dijo.

Félix García Aguiar, representante de la bancada de Acción Nacional y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la actual legislatura tamaulipeca, pidió votar en contra de la moción de Zertuche Zuani, mientras el albiazul portaba una bata blanca de doctor.

La diputada que promovió dicha iniciativa pidió a sus compañeros votar en contra del mismo para promover un amparo ante un juez federal.

Una vez presentado ante el juez, se espera que en un periodo de seis meses se resuelva el asunto, por lo que a finales del 2022 o principios del 2023 Tamaulipas contará con la figura legal de matrimonio igualitario.

A partir de mañana jueves, la diputada cuenta con 15 días para presentar el amparo ante un juez federal y que sea esa instancia la que ordene al Congreso que se apruebe el derecho humano de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo.

LA GUERRA EN EL CONGRESO DE TAMAULIPAS

A inicios del pasado mes de marzo, Nancy Ruíz Martínez se sumó a la lista de diputados que dejaron las filas de Morena y se afiliaron al PAN, con lo que perdió la mayoría en el Congreso al pasar a tener 16 escaños, dos menos que la bancada albiazul, a los que se añaden dos aliados del PRI.

Zertuche Zuani era el presidente de la Jucopo cuando Morena era mayoría en el Congreso de Tamaulipas.

Una de las diputadas que renunció a Morena, Nayeli Lara Monroy, aseguró que el diputado Zertuche les ordenaba votar en contra de todo aquello que no haya salida de la bancada guinda.

"En lo personal ha habido muchos desacuerdo, yo lo he expresado y no se le ha dado solución de la manera correcta. Yo no estoy de acuerdo en no apoyar esta iniciativa a favor de los tamaulipecos", insistió.

Las primeras diputadas en abandonar Morena y sumarse al Partido Acción Nacional (PAN) fueron Lidia Martínez López y Leticia Sánchez Guillermo

La diputada Nancy Ruiz Martínez abandonó el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas en desacuerdo por el "manejo cupular" con que se ha venido manejando el grupo y adelantó su propósito de votar a favor de aquellas leyes que beneficien a los tamaulipecos.

Advirtió que miembros del grupo votaron en contra de la iniciativa a favor de los matrimonios igualitarios, lo cual es perjudicial para la elección de gobernador.

