Matrimonio igualitario, la primera revuelta en el conservadurismo de NL

Difícil de creer que la declaración del pastor cristiano sea que los homosexuales somos una minoría y, por lo tanto, no tenemos el derecho al Matrimonio Igualitario, y digo que es difícil de creer, cuando quien lo dice, pertenece a una minoría religiosa que por décadas fue vista como la religión de los "hermanos separados" por parte de la iglesia dominante en el país y que, oh paradoja fue la ley civil la que les dio a las minorías religiosas, igualdad frente a la iglesia dominante desde noviembre 1991, y la libertad legal de -incluso- poder hoy atacar y pedir que a una minoría se le quite el derecho a tener todos los derechos como todas las personas”, refiere Mario Rodríguez sobre Juan Manuel Alvarado uno de los dirigentes evangélicos opositores.