Matías, Joaquín y Julio, los padres que buscan a sus hijos en el Día del Padre

Padres difunden testimonios en los que expresan que no se rendirán hasta encontrar a sus hijos. Fotos Especiales

MONTERREY.- Organizaciones No Gubernamentales recordaron a los padres que han desaparecido y se unieron a quienes buscan a sus hijos desde hace años tras desaparición.

La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. CADHAC, difundieron la voz de los padres que buscan a sus hijas e hijos, pues su sentir se conoce poco, aunque es un dolor constante.

Los padres también forman parte de la búsqueda por la verdad y justicia que realizan las familias, ellos son parte de AMORES, indicó esta organización.

Juntas reclamamos que en Nuevo León el fenómeno de la desaparición de personas sigue siendo una constante. En México hay muchos padres que esperan a sus hijas e hijos desaparecidos, de la misma manera hay muchos hogares sin padres, es por esto que las niñas y los niños se suman a esta demanda y compartirán en redes sociales dibujos de sus padres a quienes extrañan", señalaron en un comunicado

También difundieron testimonios de padres en los que han expresado que no se rendirán hasta encontrar a sus hijos.

"Ni crean que nos vamos a ir a llorar a nuestras casas. Vamos a buscar a nuestra hija hasta por debajo de las piedras y por todo el mundo si es necesario. Hace 5 años cuando desapareció mi hija sufrí tanto que dudé de Dios, pero me dejó dos nietos que ahora cuido y son todo mi querer y mi razón de sobrevivir, tienen 5 y 7 años": Matías Díaz.

Nosotros nos unimos [...] pues sufrimos por la desaparición forzada de dos hijos nuestros que hoy son 10 años de ausencia de nuestros hijos y las autoridades no nos han dado ni una buena noticia": Joaquín Alvarado

"Este Día del Padre más que ser un festejo que sea un recordatorio de la lucha a favor de nuestros seres desaparecidos. Aunque este caminar por este sendero espinoso y doloroso va mermando nuestras vidas, sacaremos fuerzas de nuestras flaquezas por tener resultados positivos para todas las familias afectadas por esta terrible tragedia que lastima a la comunidad en general": Fernando Castañeda.

"Siguen pasando los días y los años y estas fechas, principalmente del día del padre me duelen mucho sin saber nada de ti hijo. Tu padre seguirá luchando hasta saber de ti hijo, mientras tenga vida y salud. Te extraño mucho, hijo": Julio César Morales

También conmemoraron y recordaron a los padres que lamentablemente, partieron sin encontrar verdad y justicia para sus hijas e hijos. "Rendimos homenaje a su gran ejemplo de amor y de lucha, su luz es una guía para seguir adelante hasta encontrarles", explican las organizaciones en su información en la que dan nombres de quienes ya fallecieron.

"Finalmente, le recordamos a toda la comunidad, a todas las instituciones, a las autoridades electas, a las responsables de procuración de justicia, que la desaparición de personas no es normal, que lastima profundamente a las familias que la padecen, que debemos priorizar y sumar esfuerzos para encontrarles y, que mientras no haya justicia, no habrá paz", remata la postura de las organizaciones civiles.





