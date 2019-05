Mataron Mariana por negarse a tener sexo con estudiante

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 24/05/2019 01:46 p.m.

MORELOS (La Silla Rota).- Por negare a sostener relaciones sexuales, Mariana, de 21 años de edad, fue levantada y asesinada por al menos dos jóvenes de 17 y 18 años de edad, uno de ellos estudiante de la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La Fiscalía General del Estado informó que la Unidad Especializada contra Feminicidios logró la detención de L.A.B.B, de 17 años de edad, y Enrique "N", de 18, quienes permanecen privados de la libertad.



De acuerdo con la dependencia estatal,se encontraba en un bar de la Avenida Universidad, en el norte de Cuernavaca, donde coincidió con varias personas, entre ellos los dos detenidos."Al momento se ha establecido la presencia de la víctima en un bar en la Avenida Universidad, en donde habría coincidido con varias personas y al negarse ésta a mantener relaciones, la habrían violentado físicamente y privado de la vida posteriormente", informó la Fiscalía.Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Regional Metropolitana fueron detenidos los dos hombres presuntamente relacionados con el feminicidio deLos hechos se registraron el pasado 10 de mayo, cuando en el Circuito Santa Fe, en el Poblado de Alpuyeca, perteneciente al Municipio de Xochitepec, se localizó el cuerpo sin vida deLeticia "N", de 21 años de edad, quien presentaba huellas de violencia."La investigación se realizó con estricto apego al protocolo de investigación del delito de feminicidio, por lo que la Unidad Especializada obtuvo dos órdenes de cateo, mismas que fueron cumplimentadas por agentes de la Policía de Investigación Criminal y elementos de la Coordinación General de Servicios Periciales, el primero ubicado en la Colonia Antonio Barona, en donde se localizaron prendas de vestir, credenciales y pertenencias de la víctima."El segundo cateo se ejecutó en un inmueble ubicado en la Colonia Santa Martha, del Municipio de Cuernavaca, en donde se encuentran distintas tarjetas y pertenencias de la occisa y se realiza el aseguramiento de un vehículo marca Nissan tipo Tsuru de color blanco sin placas de circulación, al interior del cual, peritos recabaron muestras de aparente tejido hemático", informó la Fiscalía General del Estado.Resultado de las indagatorias, se logró la probable identificación de algunas personas, estableciéndose acciones operativas a cargo de la Policía de Investigación Criminal, realizando la presentación de distintos testigos a fin de ampliar las investigaciones."Derivado de ello, la Unidad Especializada obtuvo las respectivas órdenes de aprensión obsequiadas por un Juez de Control, logrando el aseguramiento de un menor de 17 años de iniciales L.A.B.B. y de Enrique "N" de 18 años de edad, quienes quedaron internados en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA) y el Cereso "" respectivamente".Será en las próximas horas cuando la autoridad judicial determine la situación jurídica de ambos imputados por el delito de feminicidio.





Asesinos engañaron a mariana

Los dos asesinos de Mariana, la joven universitaria de 22 años de edad, la engañaron la noche del 9 de mayo cuando le dijeron que la llevarían a su casa.



Daniel Méndez, primo de la víctima, contó que versiones de testigos señalaron que Mariana conoció a sus dos asesinos la noche del 9 de mayo en un bar de la Avenida Universidad, ubicada en el norte de Cuernavaca.



Poco después de las 21:30 horas los dos presuntos asesinos, L.A.B.B, de 17 años de edad, y Enrique "N", de 18, le dijeron que la llevarían a su casa, pero no fue así.



"Ocurrió que estaba ese día en el lugar, ya después de tales horas de la noche, las 9, 9 y media de la noche ya no respondió el celular; la información que tengo es que estos tipos se llevaron a mi prima del bar diciéndole que la iban a llevar a su domicilio, lo cual no ocurrió, se la llevaron a otro lugar y ahí fue donde ya no cuadró y la familia, la madre de Mariana, trató de contactarla, pero la primera llamada entró, la segunda llamada ya habían apagado el celular, entonces con versiones de personas que dieron testimonio, que es anonimato nos revelan cómo sucedieron las cosas", dijo Méndez a través de un video que compartió.



Fue en la Autopista del Sol, poco antes de llegar al Centro de Convenciones Morelos, los dos sujetos asesinaron a golpes a Mariana.



"Se fue con ellos, fueron indicando que iban hacia Taxco, pero no sabían a dónde, que es lo que habían hecho, ya hasta después se sabe que estaban en el carro y ahí por exactamente casi llegando al World Trade Center de Xochitepec, ahí es donde se encuentra el cuerpo de mi prima abandonado, sin ropa y tirada bajo abajo.



"Le arrebataron la vida con una brutalidad que solo los cobardes lo hacen porque una mujer es indefensa ante dos hombres, entonces sí es doloroso saber cómo sufrió, como la trataron, todo lo que tenían, todo lo que pasó en ese momento", dijo.



De acuerdo con Daniel Méndez, Mariana murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.



"Provocándole una golpiza, varios golpes en la cabeza, terminaron con su vida por una hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico severo.



"Fue muy doloroso para la familia, de hecho muchos de mis familiares no vieron las imágenes, yo sí tuve acceso a las imágenes y te quedas con el coraje que no puedes soportar, por eso queremos que se haga justicia, porque no queremos que estas personas estén en la calle y que no deseo que a nadie más le pase porque sí es una pérdida muy dolorosa".

