Matan perros para facilitar el robo de casas en Cuernavaca

MORELOS (La Silla Rota).- En menos de tres meses al menos 37 perros han sido asesinados con veneno en el poblado de Ocotepec, en el norte de Cuernavaca, según los vecinos, con el fin de facilitar el robo de casas en la zona.

En diciembre los cuerpos de 25 perros envenenados fueron encontrados en las inmediaciones de la Calle Prolongación Morelos de esa comunidad. Este fin de semana 12 canes corrieron la misma suerte, murieron tras ingerir veneno mezclado con restos de comida.

“El sábado yo me levanté y estaba ya saliendo cuando empecé a ver unos perritos tirados, aquí uno, ahí enfrente de mi negocio y otro más adelante, entonces vinieron los del pueblo y empezaron a ver que eran más y, bueno, yo digo ¿por qué la gente se atreve a hacer esto, ellos qué culpa tienen, pues los perros? Y a veces me pongo a pensar ¿y las personas? Los dueños también deben de tener cuidado para que los vean, les den de comer, los saquen y los vuelvan a meter, porque ahorita fíjese cuántos murieron, como 12, la vez pasada fueron más y ahorita fueron 12, entonces pues no es justo que anden haciendo esas personas eso”, dijo Doña Esperanza Tapia, vecina del lugar.

Durante la madrugada del sábado perros que incluso viven adentro de casas fueron sacados a la calle para asesinarlos.

“No sé quién haya sido, pero pues los envenenaron, fueron bastantes animalitos, la mayoría fueron de casa, al parecer los estuvieron provocando para salir, no sé de qué manera, no sé si con la comida, no sé si con algún otro animalito, pero amanecieron bastantes animalitos muertos”, expresó Érika, cuyo perrito Tofi fue asesinado.

El 6 de diciembre del año pasado 25 canes murieron envenenados en la Calle Prolongación.

Tras esa matanza, el robo de casas en la zona registró un aumento, por lo que los vecinos sospechan que esa podría ser una de las causas del envenenamiento masivo de perros.

“Anteriormente ya se han metido a robar a las casas y a mí ya me tocó que se metieran a robar y justamente en ese entonces me envenenaron a uno de mis perros, no, de hecho fueron a los cuatro y fue a la siguiente semana se metieron a robar, la mayoría de los vecinos sospechamos eso”, dijo Érika.

Los pobladores de la Calle Prolongación Morelos exigen que las autoridades investiguen estos casos y prevengan otras matanzas.

“Que tomen cartas en el asunto y vean a las personas quién está haciendo eso, porque ahorita fueron esos y a lo mejor más adelante van a ser más, o no sé, a veces se piensan muchas cosas de por qué están haciendo eso”, expresó Doña Esperanza.

“La llamada es si pueden investigar porque independientemente del robo o de lo que sea que sospechemos nosotros no es justo que eliminen animales que nos piden a lo mejor un poquito de ayuda y si no, por lo menos son perros de casa, la mayoría únicamente se llevaron, de todos los que encontraron la mayoría tenía dueño y es una inhumanidad y esperando que las autoridades hagan algo, porque esa vez fueron 25, ahora 12, ¿cuántos más faltan?”, expresó Érika.

Ayuntamiento no atendió matanza de perros

Los vecinos de Ocotepec atendieron por su cuenta y sin la ayuda del Ayuntamiento de Cuernavaca la matanza de 12 perros registrada en la comunidad, acusó Gustavo Paredes Ortega, integrante de la Junta de Mejoramiento del poblado.

“Desgraciadamente a través de una denuncia ciudadana los vecinos nos comunicaban que se habían encontrado perros envenenados en la Calle Prolongación Morelos del poblado de Ocotepec, acudimos al llamado y nos dimos cuenta que eran 10 caninos adultos y dos más cachorros, aparentemente habían sido envenenados, desconocemos los motivos y los responsables. “Hace cuatro meses aproximadamente tuvimos la misma, el mismo caso, encontramos ese día alrededor de 25 caninos, una mayor cantidad, igual envenenados al parecer con tripas de pollo, encontramos los residuos en esa ocasión y se nos vuelve a presentar ese suceso, lamentable e inhumano”, expresó Paredes. Fueron los pobladores quienes recolectaron los cadáveres de los perros y cavaron una fosa para enterrarlos y prevenir enfermedades entre los vecinos. Aunque se dio parte a las autoridades municipales, el gobierno local no atendió el llamado.



