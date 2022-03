"Matan a embarazadas, a niños": rusos y ucranianos en Tijuana para asilo en EU

TIJUANA.- A la frontera Tijuana-San Ysidro han comenzado a llegar familias ucranianas huyendo de la guerra en su país y buscando asilo en Estados Unidos.

"No saben lo aterrador que es despertar con bombas, no pueden imaginar lo que sentí", dijo una nerviosa mujer que habló con la condición de no dar su nombre entre un grupo de sus connacionales.

Visiblemente impactada y conmovida, dijo que sus dos hermanos tuvieron que quedarse para combatir en la guerra.



La situación por la que está atravesando la tiene con los nervios completamente desechos.

"No puedo ni explicar lo que siento. ¿Saben lo que están haciendo con nosotros? Matar a nuestra gente. Matan embarazadas, niños, no es justo", agregó.

Los desplazados por el conflicto bélico comenzaron a llegar a la garita internacional de Tijuana para solicitar asilo, al menos desde mediados de esta semana, aunque meses atrás hubo algunos episodios esporádicos de intentos de cruce por carriles vehiculares.

En el grupo de personas que este jueves esperaban estaba también Sofía, quien dejó Ucrania el 27 de febrero, tres días después de que las tropas rusas ingresaran.

"Tengo familia en Francia, en Estados Unidos, que está lista para apoyarme. Ellos me pidieron que abandonara Ucrania por la situación", contó.

Pero no todos están viajando con la misma suerte, así que en estos tres días algunas familias han logrado ingresar a las instalaciones de la aduana para comenzar con su trámite de asilo, otras no pierden la esperanza.

"No sabemos, solo podemos esperar", dijo Nastye mientras aguardaba a un costado de la garita peatonal que seguía operando normalmente.

Hablando un inglés claro, (también domina el ruso, el ucraniano y algo de japonés),Nastye cuenta que llegó a México el pasado 3 de marzo y este jueves era su primer día en Tijuana.

"No podemos regresar más", mencionó la agotada madre de familia.

Blaine Bookey, directora legal del Centro de Estudios de Género y Refugiados, con sede en San Francisco, California, tuvo que acompañar a una familia (madre y tres hijos de 6,12 y14 años de edad) que el miércoles fue rechazada bajo el argumento del Título 42 que significa retornar a los solicitantes de asilo con motivo de la pandemia.

"Cuando una persona no tiene abogado, es aún más difícil tener la oportunidad, y no debe ser así. Por eso hemos pedido una excepción de esta política (...) lo estamos haciendo no solo para la comunidad de Ucrania, sino para todas las personas que vienen a solicitar asilo", dijo.

Este viernes, la llegada de familias ucranianas continuó, y activistas creen que aumentará en los siguientes meses.









