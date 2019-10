Matamoros, el destino de los migrantes deportados de Estados Unidos

Cd. Victoria, Tam.- En la fronteriza ciudad de Matamoros la presencia de migrantes se sigue incrementando con los paisanos deportados de Estados Unidos, los cuales se niegan a retornar a sus lugares de origen. Tan solo en las inmediaciones del puente nuevo internacional se estima hay alrededor de mil migrantes en los parques, jardines y calles.

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Migración, es en Matamoros donde más ha venido creciendo la población de migrantes, no únicamente por los centroamericanos, cubanos y africanos que arriban sino también por el aumento de las deportaciones de trabajadores migrantes que ha venido realizando el gobierno de Donald Trump.

Es el caso de Alfredo Castillo, originario de Tlaxcala, cuenta haber sido detenido por "la migra" en Atlanta cuando, según dijo, ya tenía nueve meses de estar trabajando por allá, en una compañía constructora pintando casas.

"No. No voy a regresarme a Tlaxcala. Me voy a regresar al otro lado. Ya me han detenido otras veces, y me han aventado para acá pero de nuevo lo intento por la necesidad. Del otro lado el trabajo es mejor pagado".

Castillo, de gorra beisbolera, mochila y chamarra de mezclilla al hombro, recalca: "A Tlaxcala voy a regresar en una buena camioneta, con dinero para construir una casa, poder trabajar la tierra".

Otro caso es el de Manuel Cáceres, originario de Rio Verde, San Luis Potosí, quien comentó: "Me dan lastima los hondureños, cubanos, salvadoreños. Ellos no saben cómo está la cosa del otro lado. Ya sabemos cómo escapar de la "migra", la policía y si nos agarran pues nos volvemos a regresar para el otro lado, a seguir chambeando pues en Rio Verde no hay trabajo".

"Que ¿cuánto es el mayor tiempo que he tardo en regresarme a Estados Unidos? Creo que una semana, pues el río estaba crecido y tenía ganas de descansar; vagar".

Migrantes deportados se niegan regresar a sus estados

Juan Sierra Vargas, responsable de la Oficina del Migrante del INE en Matamoros, señaló que la población flotante de migrantes va en aumento, ya que más de un 70 por ciento de los deportados se niegan a retornar a sus lugares de origen, e insisten en sus intentos por volver ingresar al vecino país del norte.

Entre otras cosas, mencionó que existe preocupación entre las autoridades, pues pese a las advertencias sobre el peligro los migrantes, los pobladores van a bañarse y a lavar ropa al rio Bravo, pese al peligro que representa.

En el curso del presente año, suman ya más de ocho los migrantes los cuales han perecido en las aguas del río Bravo, en el área de Matamoros.

Entre los cientos de deportados que se encuentran en la Ciudad de Matamoros, se pueden escuchar también las historias de cientos de mujeres.

Marcela Sánchez dejó su comunidad cercana a Juchitán, en la sierra de Jalisco.

"Quería estudiar ser enfermera, pero tenía más necesidad de trabajar, de ayudar a mi familia, mis hermanos menores, así que me puse de acuerdo con unas amigas y primas nos venimos para el norte y cruzar a Estados Unidos".

"Tenía más de tres años en Wisconsin. Primero me metí a trabajar de sirvienta en una casa. Ya he podido aprender algo de inglés y la señora de la casa me ha ayudado para que vaya a cursos de enfermería, aprender a cuidar ancianos. Pero el problema es que no tengo papeles, no tengo nada".

Marcela dice que le gustaría regresar a su tierra, pero no quiere hacerlo sin nada.

"No voy a regresar dando lástima sino con un buen dinero, un buen coche. Para que regresar para seguir sufriendo lo mismo. Acá también se sufre, hace mucho frío, y se trabaja desde temprano hasta las ocho de la noche, pero ya he podido estar haciendo mis ahorros".

Según los reportes del INM un 70 por ciento de los migrantes deportados de Estados Unidos se quedan en las ciudades fronterizas mexicanas para volver intentar nuevamente ingresar al vecino país del norte en busca de mejores condiciones de vida.

bl