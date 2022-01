Masacre en Camargo: un año sin un gramo de justicia para 16 migrantes

CD. VICTORIA.- Adán, Marvin, Iván, Osmar, Ribaldo, Anderson, Dora, Paola, Elfego, Edgar, Madelyn, Rubelsy, Bramdon, Santa Cristina, Leyda y Feliciano salieron de Guatemala días antes de aquel 22 de enero de 2021. Su objetivo era llegar a Estados Unidos para transformar la realidad de sus familias que se quedaron en casa: hijas, hijos, madres y padres. Se arriesgaron por alcanzar el "sueño americano", pero lo único que consiguieron fue la muerte.

Tres de las víctimas de la masacre en Camargo iban a reunirse con su familia que ya estaba en Estados Unidos. Madelyn y Brandon iban a reunirse con su padre. Edgar López iba a cumplir 50 años dos días después de la masacre, y estaba regresando a Mississippi, de donde una injusta redada en la fábrica lo deportó un año antes, haciéndole pasar 11 meses detenido, después de haber estado 20 años trabajando en Estados Unidos sin ningún problema con la justicia. Su esposa y sus hijas quedaron allá. Iba a reunirse con ellas.

Los jóvenes como Rubelsy, Uber, Rivaldo y Anderson, cuatro de los menores que murieron en la masacre, nunca oportunidades de estudio porque después de la escuela primaria no hay opciones en su municipio, Comitancillo, abandonado por años por los planes educativos.

Cuatro mujeres que componían el grupo, Dora Amelia, Paola Damaris, Leyda Siomara y Santa Cristina, iban con el proyecto de mejorar la salud de sus hijos o de sus padres. Santa Cristina quería ayudar a la operación de labio leporino de su hermanita. Pero la falta de desarrollo, tan unida a la corrupción y la impunidad, hacen que se viva en la inseguridad y el desorden en muchos municipios de donde huyen las personas migrantes.

LA TRAGEDIA

Las 19 víctimas de lo ocurrido en Camargo, Tamaulipas, fueron localizadas calcinadas, y pese a denuncias nacionales e internacionales la Fiscalía de Tamaulipas no ha esclarecido estos crímenes, a pesar de la detención de varios policías municipales involucrados; de igual forma, la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco ha actuado para desarticular las redes criminales que operan en las fronteras.

En julio de 2021, un juez federal vinculó a proceso a dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y a 7 policías municipales de Escobedo, Nuevo León, por la masacre de migrantes de Camargo.

Los detenidos Jesús "R" y Abraham "A"; y los agentes de seguridad Adalberto "T", Julio "G", Beatriz "M", Juan "C", Francisco "R", Eulalio "C" y Baltazar "C" son presuntos responsables del delito contra la administración de justicia.

Los nuevos vinculados están relacionados con el hallazgo de una camioneta, la cual estaba asegurada por el INM en Nuevo León desde el pasado 6 de diciembre, misma que fue devuelta por los servidores públicos federales y posteriormente localizada junto con 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas.

Al cumplirse un año de la Masacre de Camargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos le recordaron al Estado Mexicano que han pasado ya más de 365 días sin que la justicia llegue para cara una de las víctimas.

365 días sin respuestas, sin saber el porqué de la tragedia, cómo ocurrió y quién la ordenó, qué otras autoridades y a qué niveles están involucrados, pero también sin que haya llegado la prometida reparación integral del daño. 365 días sin saber si esos 12 policías estatales detenidos son los únicos culpables o si hay más servidores públicos involucrados en la masacre

TERRITORIO DE MASACRES

Tamaulipas ha sido terreno de por lo menos cinco de las masacres más sangrientas ocurridas en el país en los últimos años en contra de migrantes, una de las más recordadas es el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, en 2010.

"Esto ha pasado sin que se investigue con la debida diligencia y con un enfoque de macrocriminalidad la relación entre autoridades y las redes criminales (de narcotráfico, trata y tráfico de personas) que persisten al día de hoy", precisa el comunicado de las ONG.

En los últimos años, los homicidios en Tamaulipas se sextuplicaron, al pasar de 193 en 2007, a mil 145 entre enero y noviembre de 2021, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el caso de la Masacre de Camargo, precisan las organizaciones civiles, "el hallazgo de los cuerpos fue hecho por policías estatales el 23 de enero de 2021 (los hechos habrían ocurrido un día antes), con base en un reporte ciudadano, según lo manifestado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas".

Días después, el 2 de febrero, Irving Barrios Mojica, informó que se había detenido a 12 policías estatales, 10 de ellos ex integrantes del grupo especial denominado GOPES (Grupo de Operaciones Especiales), un grupo vinculado a asesinatos de personas civiles en 2019 y 2020, de acuerdo con investigaciones periodísticas.

Pese a este contexto, no fue hasta la lucha jurídica que emprendió la Fundación para la Justicia y otras organizaciones en que se logró que "la Unidad de Migrantes de la FGR abriera una investigación en marzo de ese año".

Sin embargo, "algunas de las violaciones e irregularidades cometidas en masacres anteriores se repiten en el caso de la masacre de Camargo, entre las que se destacan: investigaciones fraccionadas entre el fuero local y federal, lo que abona a la impunidad y a no mirar el caso en su integralidad; sin lógica de macrocriminalidad transnacional que lleve a la articulación entre las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos.

Además, no considerar el contexto en el que se han dado las otras masacres; no integrar a las víctimas al proceso; no investigar de manera efectiva a los agentes del estado involucrados, incluyendo a integrantes del Instituto Nacional de Migración; las víctimas no han recibido un apoyo integral ni de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) ni de la Comisión Estatal de Víctimas de Tamaulipas".

En ese sentido, las organizaciones y las familias de las víctimas urgieron a las autoridades mexicanas a dar los estos pasos:

A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y a la Fiscalía General de la República: que se investigue la masacre bajo un enfoque de macrocriminalidad, es decir, que no se fraccione la investigación y para ello deberán de acumularse las investigaciones del caso (local y federal), cuyo objetivo sea esclarecer los hechos, la responsabilidad de todos los actores estatales o no y a todos los niveles, así como la intervención del personal del Instituto Nacional de Migración.

A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas: integrar de manera efectiva en la investigación a las víctimas e informarlas constantemente sobre los avances.

A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas: que emita un dictamen sobre la reparación integral del daño a favor de cada uno de los familiares de las víctimas.

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): emitir una Recomendación en relación con la queja CNDH/5/2021/593/Q3, a las diversas autoridades involucradas por las graves violaciones a derechos humanos que cometieron, así como que apremie a la CEAV de Tamaulipas, que de forma imperiosa lleve a cabo la reparación del daño integral en favor de las familias.

A la República de Guatemala, país de origen de las víctimas: mantener el monitoreo de protección a derechos a sus conciudadanos, a las familias que exigen justicia y verdad, desde una visión de acceso a la justicia transnacional y de cooperación entre Estados.





Además, como una garantía de no repetición, es urgente que el gobierno federal dé un giro a su política migratoria actual pues ha orillado a las personas migrantes a buscar métodos y rutas más peligrosos; que fomenta que el crimen organizado y autoridades coludidas realicen actividades ilegales, aprovechándose de la vulnerabilidad y necesidad de las personas migrantes, y que no protege ni respeta los derechos humanos

