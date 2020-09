Masacre en Acteal: una disculpa pública... ¿a medias?

TUXTLA GUTIÉRREZ. - Hace apenas unas semanas un grupo de sobrevivientes de la Masacre de Acteal, municipio de Chenalhó, ocurrida en diciembre de 1997, se manifestaba porque, sin duda, para ellos una disculpa pública del Estado por ese hecho no era suficiente. Su intención, lo dejaron en claro, es un estudio de fondo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con los antecedentes del caso, la ruptura entre quienes integraban la organización de la sociedad civil "Las Abejas de Acteal" se generó en octubre del año 2014, por discrepancias entre ellos. Esto, sin duda, dio paso a una serie de protestas y, a la vez, a la conformación del denominado Concejo Pacifista Sembradores de Paz.

(Cuartoscuro)

Pero los "estires y aflojes" entre ambos bandos de sobrevivientes continuó, y en el año 2016 la situación empeoró, luego de que "Las Abejas" señalaran a dicho Consejo y a su abogado, Ricardo Lagunes Gasca, de generar actos violentos en la región. De ahí, este último los demandó por daño moral.

En respuesta, los integrantes de Las Abejas de Acteal se manifestaron en noviembre de 2018 de forma pacífica frente al Poder Judicial de Tuxtla Gutiérrez, y además reprobaron la acción legal en su contra interpuesta por el abogado.

De hecho, en ese entonces explicaron que esa acción legal la ejecutaron en su contra porque en el año 2016 denunciaron usurpación y suplantación del nombre, uso indebido del sello y logo, así como el despojo de la sede de la agrupación por parte del Concejo Pacifista "Sembradores de Paz".

Lo más lamentable, coincidieron, es que se busque continuar con las afectaciones en contra de quienes en diciembre del año de 1997 vieron cómo ejecutaron a 45 personas, "todos nuestros familiares, y ahora por intereses personales quieren perjudicarnos con esa demanda", dijeron.

(Cuartoscuro)

De hecho, el 6 de noviembre de 2018 recibieron la notificación de la demanda, "por eso decidimos contestar de forma jurídica y de manera pública, para que la sociedad sepa de las amenazas y hostigamiento que sufrimos como grupo y como sobrevivientes de la masacre".

Externaron que Lagunes y el Concejo Pacifista "han traicionado el caminar del pueblo, porque este asesor profundizó la división y a su vez actúa como el mal gobierno con su contrainsurgencia y engaño, demandándonos ante los juzgados federales, y con ello desgastar y desviar la verdadera lucha".

Rechazan la disculpa pública del Gobierno

Como lo informó La Silla Rota, el pasado 12 de agosto, sobrevivientes de la Masacre de Acteal externaron su rechazo a la propuesta de la Secretaría de Gobernación de una solución armoniosa sobre el caso mediante la firma que precisamente se celebró hoy 3 de septiembre.

Con la consigna de "No queremos justicia a medias", explicaron que están en contra de una solución armoniosa porque lo que en realidad esperan es un informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ese pronunciamiento lo efectuaron en el Centro Ceremonial de los Mártires del municipio de Chenalhó, donde además externaron que otro de los corajes es que el gobierno mexicano dejó en libertad, en el año 2009, a los paramilitares que, en esa ocasión, les arrebataron la vida a 45 personas, entre éstas mujeres embarazadas e infantes.

(Cuartoscuro)

No pueden aceptar un acuerdo armonioso, insistieron, porque no solo liberaron a los criminales, sino que además el gobierno de Juan Sabines Guerrero los premió con tierras, casas y pensiones mensuales, con la condición de que no retornaran a sus comunidades de Chenalhó; sin embargo, ya están de regreso y el peligro es latente.

"Las armas con las que masacraron a nuestros hermanos y hermanas siguen ahí escondidas, lo que no previó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se burló de la memoria de nuestros hermanos", dijeron en ese entonces.

Además de señalar al expresidente Zedillo, en su lista también esperan que se haga justicia en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre; Emilio Chuayffet, exsecretario de Gobernación y del exgobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, entre otros.

Proceso judicial, lento

Sin embargo, la situación no es tan sencilla como parece. De acuerdo con Eliseo Trinidad Hernández, investigador del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía (Cecosise) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), un análisis de fondo significa que los afectados por ese evento desean que no solo los autores materiales sino los intelectuales (señalan directamente al exmandatario Ernesto Zedillo Ponce de León) sean enjuiciados por ese crimen de "lesa humanidad".

Es decir, advierte, se esperaría que el Estado mexicano sea condenado, a través de una sentencia, "y que no solo se queden con una disculpa, donde les digan que la regaron, que sí, los grupos paramilitares mataron a esas personas, y que ese gobierno violó derechos humanos".

Disculpa pública del Gobierno Federal (Cuartoscuro)

Empero, dentro de este proceso, se tiene que contemplar no solo esa conciliación, sino ofrecer algunos medios de reparación del daño, como dotarlos de apoyos gubernamentales, dinero, "los acuerdos que se dan cuando hay un grupo importante de víctimas".

Lo que los integrantes de Las Abejas más bien desearían, refiere, es que se sentencie a los involucrados para que se siente una especie de antecedente importante en el tema de las masacres y matanzas.

"Hay que decir algo, esta disculpa ha sido sigilosa, en el silencio, como una especie de revictimización (...) ¿o qué intereses hay entre los disculpados y disculpantes?, está raro todo", declaró el experto, quien además puntualizó que un caso en la CIDH tarda mucho en resolverse.