Masacre de perros en Morelos: 25 mueren envenenados

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 06/12/2018 06:19 p.m.

La madrugada de este jueves 25 perros fueron envenenados en la colonia Tecomulco de la comunidad de Ocotepec, municipio de Cuernavaca.

En la Calle Prolongación Morelos y en sus inmediaciones vecinos de la comunidad encontraron esta mañana los cadáveres de los 25 caninos, por lo que pidieron el apoyo de las autoridades.

"El día de hoy cerca de las 9 de la mañana se presentaron en la oficina de la Ayudantía unos vecinos de la Calle Prolongación Morelos y nos notificaron que había varios animalitos, perros, ya muertos, que supuestamente habían sido envenenados.

"Ellos nos comentaban si había un lugar para poder enterrarlos porque eran más de 10 perros los que estaban en la calle, en la vía pública y que ya había un olor muy fuerte, penetrante y pues fuimos a inspeccionar el lugar y sí, efectivamente los perritos algunos quisieron correr y algunos quedaron regados y en los predios de atrás", dijo Alberto Miguel de la Rosa Belmontes, Secretario de la Junta de Mejoramiento del poblado de Ocotepec.

En total fueron encontrados 25 perros.

Los vecinos también hallaron una bolsa con restos de pollo con los que presuntamente envenenaron a los canes.

"Fueron alrededor de 25 perritos los que fueron envenenados, se encontró una bolsa con desperdicio de pollo, tripas, vísceras de pollo, se supone que haya sido eso la causa de la muerte, el envenenamiento", dijo el secretario.

Aunque la mayoría de los perros vivían en la calle, algunos sí tenían dueño, pero salían de los domicilios a jugar en la vía pública.

Este hecho ha provocado indignación entre los pobladores de Cuernavaca, pues aseguran que se trató de una acción inhumana y de maltrato animal.

"Que yo sepa no, pasa diario mucha gente, pero no eran agresivos, bajaban, subían los perritos, es como una manadita, pero no son agresivos, igual a lo mejor fue alguna persona que los animales no son de su agrado pues por travesura, por hacer esa maldad vinieron y les tiraron algo, me imagino, porque otra cosa no sé qué decirles", expresó Adela García, vecina de la colonia.

"Desafortunadamente encontramos bastantes perros. Junto con mi cuñada alcanzamos a ver 11 perros, pero ya después supimos que sacaron bastantes perros y pues es injusto que una persona que tenga perros pues no les dé de comer o los deje en la calle para que les hagan esto, o sea, es desagradable haber visto todos esos perros ahí y más que nada que tenemos bastantes niños aquí y juegan en la calle y sí se nos hizo muy triste ver los perros ahí. Quién sabe quién les haya hecho eso", dijo Juliana Arciniega.

Los 25 perros encontrados fueron enterrados en una fosa a un costado de la calle Prolongación Morelos.

Las autoridades locales esperan que se realice una investigación para dar con el o los responsables del envenenamiento.





