Más oportunidades de empleo para las familias yucatecas

La empresa internacional Woodgenix, dedicada a la fabricación de cocinas integrales listas para ensamblar, refrenda su confianza en Yucatán con la apertura de su segunda planta, en Kanasín, en la que se invirtió 15 millones de dólares (300 millones de pesos) y que permitirá la generación de 400 fuentes de empleo.

En el parque industrial Sky Park de este municipio, el Gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró la nueva planta de esta firma de capital chino, cuya producción se exporta en su totalidad a Estados Unidos, y en este marco, se anunció que, próximamente, abrirá su tercera fábrica, en Seyé, con lo que se continuará acercando las oportunidades de trabajo a los habitantes del interior del estado.

Al reconocer el apoyo y las facilidades que otorgó el Gobierno del Estado para el establecimiento de este proyecto, la presidenta del Consejo de Administración de Woodgenix, Yinan Li, aseguró que, a partir de hoy, el reto es desarrollar una cadena productiva relacionada con la proveeduría sostenible de madera, lo que brindará mayor cantidad de empleos y desarrollo económico, para continuar mejorando las condiciones de vida de las familias yucatecas.

"Esta planta es capaz de procesar 6,400 hojas de triplay diariamente, por lo que es necesario la colaboración, no solamente de nuestros trabajadores, sino del todo el estado de Yucatán; apostamos por desarrollar un nuevo clúster industrial, relacionado con la industria de la madera, misma que podría incrementar la derrama económica en el estado, en 58 millones de dólares anuales", adelantó, en presencia del director de Operaciones de Woodgenix, Guillermo Mena Rodríguez.

En su mensaje, el Gobernador destacó que una de las prioridades de su administración siempre ha sido descentralizar las opciones de empleo, para que las personas del interior del territorio no tengan que trasladarse a Mérida en busca de una opción laboral, por lo que, con el establecimiento de firmas como estas, las puedan encontrar en sus municipios, cerca de sus casas y sus familias.

"Que Woodgenix esté optando por estar aquí, en Kanasín, y que esté optando por estar en Seyé, en donde abrirá su tercera planta, nos permite eso y aquí vemos que gran parte de sus colaboradores son gente del interior del estado, la gran mayoría, que hoy, está encontrando un empleo con prestaciones sociales, que les permite tener seguridad social, servicios médicos, que les permita jubilarse cuando terminen de trabajar cuando estén ya mayores, eso es lo que estamos buscando en Yucatán", aseveró.

Asimismo, Vila Dosal recordó que la generación de parques industriales de primer nivel, como este, hace que las empresas de talla mundial vean a Yucatán como una buena opción para poder invertir, además de que, aquí, tenemos certeza jurídica, respeto por la iniciativa privada, trabajo conjunto y somos el estado más seguro de todo el país.

"No lo decimos nosotros, lo dice la American Chamber of Commerce y los rankings de seguridad que existen en el país, y eso lo hemos logrado juntos, de la mano, trabajando en conjunto, unidos como uno solo, que es como lo hacemos aquí, en Yucatán; esto nos ha permitido generar más de 100,000 millones de pesos en nuevas inversiones y la creación de miles de empleos, como estos de Woodgenix y otros, que van a venir más adelante", agregó.

El Gobernador resaltó que se continúa trabajado en el tema de mejora regulatoria, mediante la Ventanilla Única de Inversiones, con el apoyo de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), con el fin de seguir teniendo ventajas competitivas y sumando la mano de obra calificada que existe en la entidad, las universidades tecnológicas, técnicas y la gran disposición de los yucatecos para impulsar el desarrollo económico local.

En ese marco, Vila Dosal hizo un llamado a todas aquellas personas que, por algún motivo, no han podido vacunarse, a que lo hagan a través de los módulos que el Gobierno del Estado ha dispuesto en todo el territorio; además, pidió a la ciudadanía sumarse al sistema de Notificaciones Covid Yucatán, para prevenir la propagación de contagios.

"Necesitamos que todos nos ayuden abriendo una configuración en su teléfono celular, en una aplicación que trabajamos con Google y con Apple, donde, si tú estuviste más de 10 minutos a una corta distancia de alguna persona que resulta positiva, te va a llegar una alerta a tu celular; esto es más importante que nunca, porque todos sabemos que esta nueva cepa de Ómicron podría ser, en algunos, una gripa, y en otros, podría ocasionar la muerte", recalcó el Gobernador, ante el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Eduardo Alvarado Mujica.

De igual forma, Vila Dosal recordó que la referida variante del Coronavirus es más contagiosa y los cubrebocas normales, de tela, no sirven para frenarla, por lo que hizo un exhorto a la población a hacer uso de mascarillas que estén aprobadas por la autoridad sanitaria.

"Lo último, les pedimos a todos los yucatecos que, de manera voluntaria, para que no haya necesidad más adelante de imponer medidas que, a la mejor, no son muy populares, bajemos nuestro ritmo de actividades, empezando principalmente por las sociales; para que podamos seguir trabajando, para que no haya limitaciones, ni restricciones en horario y aforos, necesitamos hacerlo", solicitó.

Previamente, el Gobernador recorrió la nueva planta, acompañado de directivos de la empresa, donde constató algunos de los materiales y las herramientas que sirven para la producción de los muebles. El pasado 26 de agosto de 2020, Woodgenix abrió su primera fábrica en Yucatán, generando en ese entonces un total de 490 fuentes de trabajo, sobre todo para personas del interior del estado.