Más de tres años después y con deudas heredadas, Jaime Bonilla regresa al Senado

Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California regresa al Senado de la República, informó el semanario Zeta.

El medio detalló que el funcionario envió una carta a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, en la que le informó sobre su "determinación" para reincorporarse a sus funciones legislativas.

Este regreso se da luego de más de tres años de haber solicitado su licencia como senador y en medio de las deudas que dejó la cancelación de la plata fotovoltaica que Bonilla impulsó durante su mandato.

TAMBIÉN LEE: PLANTA FOTOVOLTAICA DE BONILLA: UNA "AMENAZA" FINANCIERA Y POLÍTICA EN BAJA CALIFORNIA

El secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno informó que el contrato que se mantiene vigente con la empresa para el desarrollo de la planta obliga al gobierno estatal a pagar anualmente más de mil 700 millones de pesos a pesar de que es una obra inexistente.

El gobierno en turno ha señalado que la construcción no existirá porque la Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó a la empresa Next Energy los permisos para dotar de electricidad al acueducto que iría de Mexicali a Baja California.

TAMBIÉN LEE: JAIME BONILLA SIEMPRE HA HECHO SU VOLUNTAD, SABEN QUE SE BURLA DE TODOS: MALDONADO

Hasta ahora el predio donde la empresa debía construir la planta no tiene avances físicos y el domicilio en el que fue registrada Next Energy es una vivienda particular.

El gobierno a cargo de Marina del Pilar, de Morena, obtuvo una suspensión a favor del estado para que no se le pague a la empresa por su servicio, también pidió la devolución de los montos ya entregados para la construcción de la planta, pero hasta ahora no ha sido devuelto.

"Con absoluta sorpresa me entero que el banco no ha querido regresarle este dinero al pueblo de Baja California. Que los juzgados ya así lo han determinado y lo han ordenado", dijo en un video difundido en redes sociales.

TAMBIÉN LEE: JAIME BONILLA ALISTA SU SALIDA... "REGALANDO" NOTARÍAS A SUS CERCANOS EN BC

Por lo que la administración del estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como coalición de servidores públicos por presunto daño al erario de 12 mil millones de pesos.

Mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) pidió un juicio político contra 16 legisladores de lo 19 que respaldaron la licitación que lanzó el gobierno de Bonilla.

na