Más de 50 sicarios ingresaron a comunidad serrana de Guerrero y "levantaron" a 7 personas

MARGENA DE LA O/ CORRESPONSAL 14/01/2019 06:15 p.m.

Chilpancingo, Guerrero (La Silla Rota).- Un comando de hasta 50 sicarios ingresaron a la comunidad de Barrio de Lozano, en Coahuayutla, el pasado domingo por la noche para privar de la vida a siete personas.

De acuerdo con el alcalde del lugar, Rafael Martínez Ramírez, el grupo criminal cortó las comunicaciones y allanaron casas para llevarse a la fuerza a estas siete personas.

El edil los relaciona con el grupo delictivo denominado Los Cuernudos.

En entrevista con La Silla Rota, Martínez Ramírez informó que, aunado a estos hechos, este lunes por la mañana, en el centro de la cabecera municipal, frente al ayuntamiento ocurrió una balacera que iniciaron los mismos miembros del grupo criminal.

Caen dos huachicoleros con 14 mil litros de gasolina

El gobierno de Guerrero confirmó dicho ataque armado en la cabecera municipal de Coahuayutla, en la que una niña fue herida.

La denuncia de Martínez es que este grupo criminal tiene más de 10 años con presencia en los límites entre la Costa Grande y la Tierra Caliente de Guerrero, y que ocasiona estos hechos violentos porque buscan presionarlo para que los subsidie. Coahuayutla es el último municipio de la región costera, pero tiene mayor cercanía a la Tierra Caliente, por la parte serrana, que es donde se encuentra la comunidad de Barrios de Lozano.

Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde: unos 40 o 50 hombres, armados todos, ingresaron a la comunidad haciendo destrozos en las casas, se robaron pertenencias de los habitantes y cortaron la señal de una telefonía celular domiciliaria y de la red que les permite tener señal de Wifi, a su juicio, para evitar que la gente pudiera denunciar lo que ahí ocurría. Es lo que contó el alcalde a través de una llamada telefónica.

Al salir del pueblo, siguiendo su relato, los hombres armados también se llevaron a siete habitantes, la mayoría líderes del pueblo que lo respaldaron en su aspiración de ser alcalde. De hecho, él cree que buscan presionarlo, porque así se lo han hecho saber allegados, generando violencia en comunidades que lo apoyaron, como Barrio de Lozano.

El alcalde aclaró que los siete retenidos que, en principio dijo eran tres, ya fueron liberados. Desde anoche comenzaron a liberarlos; el último fue apenas esta mañana.

El asunto es que ahí no pararon los hechos violentos, según el alcalde, porque todavía este lunes por la mañana gente de ese grupo criminal entró a la cabecera municipal y se generó una balacera que duró dos horas. A su criterio esta vez hubo una respuesta, "porque la gente está harta".

El saldo de la balacera no lo dio con precisión, sólo dijo que había una niña lesionada. No lo dio porque no lo sabía con precisión. Martínez Ramírez no se encuentra en el municipio. "Yo no estoy gobernando, oiga. Yo no he podido hacer gobierno", dijo en la entrevista.

Algunas de las razones que expuso por las que no ha podido gobernar este municipio es que no cuentan con policías. Desde junio de 2018, lo supo por un reporte que encontró en la alcaldía al tomar funciones, es que el anterior gobierno municipal dio de baja a los casi 30 elementos adscritos en la corporación municipal y entregó el armamento a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Otra causa que enumeró es que, desde su ingreso, en octubre de 2018, ha pedido a autoridades estatales apoyo para que les asignen elementos de seguridad o buscar una estrategia juntos, pero, denunció, ni siquiera le han autorizado un diálogo con el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Durante el periodo de campañas Martínez Ramírez fue detenido por militares cuando regresaba de una actividad proselitista, la razón fue porque personas que lo acompañaban estaban armadas, él desde entonces denunció el grado de inseguridad en la región y de la ausencia de las instituciones.

También expuso que sus familiares fueron privados de su libertad por gente cercana al ex candidato del PRI-Verde Ecologista, Eleazar Mercado Rodríguez, a quien señala como generador de la violencia en el municipio.

La balacera

El gobierno de Guerrero confirmó la balacera de este lunes en la cabecera municipal de Coahuayutla, en la que una niña fue herida.

El vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó que unas 70 personas armadas llegaron hasta el centro de la cabecera alrededor de las 11:30 de la mañana, y comenzaron a disparar a vehículos y casas ubicadas alrededor.

En esta balacera hirieron a una niña de nombre Meredith, de 11 años de edad. La herida se la hicieron en el abdomen. Fue internada en el hospital general de Zihuatanejo, desde donde, según el vocero, la reportan estable.

LEA TAMBIEN VIDEOS: Así fue la conversación de AMLO y Astudillo tras abucheos El presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, tras los abucheos registrados en Tlapa, Guerrero

mvf