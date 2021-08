Más de 200 contagios y ocho muertes; así pega la covid a migrantes en BC

TIJUANA.- En Baja California la Covid-19 le ha quitado la vida a ocho migrantes y más de 200 se han contagiado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal que llevó una jornada de vacunación al campamento de solicitantes de asilo instalado en el puerto fronterizo El Chaparral en Tijuana.

"Esto no va a ser aislado, vamos a vivir con esta condición porque todos los días llegan miles de personas que quieren una oportunidad en Tijuana, que quieren cruzar a Estados Unidos. Muchos no cruzan y se quedan aquí, conviven con nosotros y los tenemos que tratar", comentó el secretario Alonso Pérez Rico, ante las críticas del por qué se inmunizaba a migrantes.

Afirmó que han sido inoculados aproximadamente 4 mil migrantes pero por su condición de movilidad resulta complicado dar seguimiento para aplicarles la segunda dosis.

La sugerencia de la Secretaría de Salud es que conserven el comprobante de vacunación para en caso de que sean recibidos en Estados Unidos para presentar su caso ante una corte, puedan completar su esquema si es posible.

Sin precisar la cantidad de casos positivos detectados en el campamento de migrantes que ya tiene cinco meses y alrededor de 2 mil personas entre mexicanos y extranjeros, dijo que los pacientes fueron atendidos en el Hospital General.

"Sabíamos que salían de aquí, o de aquí se iban a otros albergues. Tenían toda la sintomatología", afirmó Pérez Rico.

#Estados En Baja California, personal de la secretaria de Salud estatal entrega cubrebocas a migrantes, también se les han aplicado vacunas contra #Covid. #jp https://t.co/YwU48qwJUr pic.twitter.com/pemCEMx3p1 — La Silla Rota (@lasillarota) August 4, 2021

Al campamento fueron llevadas 500 vacunas de la farmacéutica Pfizer porque de acuerdo con el secretario de Salud, muchos de los migrantes ya se habían vacunado en el punto habilitado en una escuela primaria de la zona centro, a unos 30 minutos de la garita.

Inocencio Miranda, originario de Guerrero, fue uno de los inmunizados mientras espera su turno para presentar su caso ante un tribunal norteamericano y solicitar asilo.

Sentado en el área de observación para detectar cualquier efecto secundario de la vacuna, contó que huyó de su estado natal, donde tenía un pequeño negocio, porque fue víctima de secuestro.

Mencionó que fue hasta esta jornada de vacunación que quiso recibir el biológico porque no lo consideraba necesario, aunque reconoce que por la cantidad de migrantes y el hacinamiento entre ellos, un brote de covid-19 en el campamento tendría resultados graves.

"Hay personas que aquí en Chaparral sí están enfermos de calentura. Lo más importante son los niños, algunos he visto que andan enfermitos pero no sé si dará de Covid (...) me importa porque si se contagia toda esta gente, aquí donde estamos, va a haber muchos enfermos y es muy preocupante eso", comentó.

esc