Maru Campos se vuelve a amparar; se unen a su defensa abogados de César Duarte

CHIHUAHUA.- Este viernes, por cuarta ocasión se difirió la audiencia de imputación por el presunto delito de cohecho y uso ilegal de atribuciones en contra de la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos.

El juez de control, Ramón Gerardo Holguín informó que se suspendía la audiencia debido a que la defensa de Maru Campos promovió un nuevo amparo. El juzgador no precisó una fecha para una nueva audiencia.

Maru Campos está acusada de recibir presuntos sobornos millonarios por parte del ex gobernador César Duarte (2010-2016) y su "nómina secreta".

De acuerdo con la fiscalía estatal, la entonces diputada local recibió una serie de sobornos por parte de Duarte Jáquez para "comprar su voluntad" con la finalidad de que le permitiera saquear las arcas del erario chihuahuense.

Esta acusación forma parte de la investigación "Justicia para Chihuahua", la cual ha dado seguimiento a los recursos presuntamente desviados por César Duarte, actualmente preso en Miami, Florida.

La defensa de la alcaldesa con licencia presentó un video con la intención de desmentir que en 2014 la entonces secretaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado aprobara la cuenta pública de César Duarte; sin embargo, el MP presentó un documento firmado por la panista en el que se acreditó el ejercicio fiscal del mandatario local "sin observaciones de ningún tipo".

Aunado a esto, se presentaron señalamientos de una presunta intimidación en contra de los testigos protegidos del caso, supuestamente ejercidos por María Eugenia Campos, Rodrigo de la Rosa y María Ávila, así como pruebas testimoniales de que la candidata a gobernadora recibió dinero en el estacionamiento o en las oficinas de la Secretaría de Hacienda del estado.

Este proceso judicial fracturó al PAN en Chihuahua, toda vez que mientras figuras importantes manifestaron su apoyo a Maru Campos, el gobernador Javier Corral marcó distancia y es uno de los empeñados en perseguir a la panista.

ABOGADOS DE DUARTE

En la audiencia celebrada este viernes 16 de abril, para formular cargos por parte de la Fiscalía Anticorrupción por sobornos de proveedores municipales a Maru Campos, se presentó el litigante Francisco Molina Ruiz asistido de los abogados que colaboran en la defensa del ex gobernador César Duarte y en los casos de sus principales cómplices: Iván Corral y Francisco Martínez Valles.

En los registros de los Tribunales y entre los abogados consta, que junto con Paulina Pegueros Maldonado, Ricardo Sánchez Reyes Retana, tanto Martínez como Iván Corral, han defendido al ex gobernador César Duarte, a sus familiares, Antonio Tarín García, ex director de adquisiciones en el gobierno de César Duarte, y Gerardo Villegas, ex director administrativo en la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, involucrados en los procesos que enfrentan y en amparos presentados.

También han fungido como abogados en las audiencias penales de los ex funcionarios y aliados duartistas Jesús Manuel Esparza Flores, ex auditor del estado, Alejandro Villarreal, exsecretario general de la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y el ex secretario de Educación del Estado, Marcelo González Tachiquin, todos ellos involucrados en el desvío millonario del erario público del estado.

