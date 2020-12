Martín Corona, fabricante de sonrisas en tiempos de pandemia

Puebla, Pue.- Muchos desean que 2020 sea un año olvidable, pero a la gran mayoría nos será inolvidable por sus cifras, promedios, comparativas entre regiones y países, porque ahora como nunca sentimos la cercanía de la muerte y quizá también "porque no es difícil, es casi imposible hacer reír, porque no hay motivos para reír", afirma Martín Corona Alarcón (Xalapa, Ver. 1977), escritor, creativo y juglar contemporáneo.

En estos tiempos de enfermedad, miedo, inseguridad, incertidumbre, emergencia y algo de la normalidad que creímos inmutable, Martín acepta charlar en San Pedro Cholula luego de dar seis funciones por Zoom, plataforma a la que junto con Alethia Valdés, su compañera de vida, ha adaptado Juglaria Circo y Narración.

"¿Cómo vas a reír si además te están espiando mañana, tarde y noche con Alexa y Siri?, ¿Cómo te puedes reír de que vives en un sistema tan cerrado?, bueno si lo ves así no te ríes, pero lo aligeras si aparece, por ejemplo, Santa Claus", agrega este hombre que en sus funciones dice a sus espectadores: "son momentos muy duros, pero cuenten con mi empatía, con mi abrazo y mi cariño porque es lo que les puedo dar".

Lo que hace Juglaria Circo y Narración es muy cercano a la comedia, al clown, en hasta seis o siete funciones diarias de una hora para grupos de entre 40 y 180 niños, "un desafío muy fuerte para el que generamos una comedia de títeres con dos muñequitos de fieltro. Tenemos un Grinch que no para de burlarse de las noticias, de que el Big Data nos vigila y de que Santa Claus firma con el Big Data para espiar a los niños".

Aunque en diciembre las cosas marchan mejor para Juglaria, en los dos primeros meses de pandemia el coronavirus prácticamente la tiró; tiene, por ejemplo, 5,000 ejemplares de un libro que no se pudo entregar en abril, el mejor mes para los cuenta cuentos. Fueron meses de no entender qué estaba pasando, pero siguieron haciendo radio y videos por terquedad, disciplina.

Con el programa de radio "Arriba Chamaco" y videos para instituciones y empresas la compañía se mantuvo vigente hasta que hace un mes encontraron que la plataforma Zoom podría adaptarse bien a lo que hacían antes de la pandemia. Juglaria, como muchos mexicanos, tuvo la esperanza de que en mayo o junio cediera la pandemia, pero ya es diciembre y la covid está tomando su segundo aire.

"Tuve incertidumbre de moverme hacia Zoom y al final lo hice y quizá después venga Facebook Lite. ¿Cómo me siento?, me siento perdido. Hace años me decían ´¿cómo puedes contarle un cuento a la cámara?´, pero la cámara no me importa porque le cuento a los niños que tengo en la cabeza y en el corazón. Algo parecido me pasa con Zoom: no le cuento a quienes están ahí sino a mi imaginación y si veo que se divierten, que se ríen y emocionan, yo digo ´wow, y resulta que yo quería la piñata para mí solo´", afirma Martín.

"Fue difícil en lo anímico y lo económico, pero increíblemente se abrieron nuevas oportunidades: Alethia empezó a vender ilustración que era una de sus ilusiones como creativa; yo empecé a vender texto e ideas, pero nuestro eje, el trabajo directo con la gente, se fue seis meses al caño", agrega.

La adaptación implicó cambios en la normalidad de la familia Corona-Valdés: sacaron la sala y el comedor de casa e invirtieron en un tatami que les vino de maravilla para que su bebé aprendiera a caminar y para que su hija de 7 años pudiera jugar; la sala se convirtió en set, lo mismo que la biblioteca y ambos se unieron al que ya se tenía para "Arriba Chamaco". Micrófonos y celulares para grabar ya tenían, lo mismo que equipo de sonido.

Los grandes espacios, como canchas de futbol o basquetbol, permitían malabares que eran la cuarta parte del espectáculo y ahora en las transmisiones por las plataformas digitales ocupan los espacios de en medio y algunos son las cortinillas.

Siguieron porque tienen la obligación de generar caminos amables para la generación de niños cuya única fuente de conocimiento ha sido una pantalla durante siete meses. "Hay que abrazarlos, contarles historias y no olvidar que teatro, artes y literatura no sirven si no tenemos humanos que los valoren; por eso me enojo con la academia, agrega Martín, de su soberbia cuando necesitamos que traduzcan esa información para la gente de a pie".

Cada palabra de Martín trae su experiencia de vida como estudiante de literatura en la Universidad Veracruzana, reportero cultural en Puebla y Xalapa, librero, docente de literatura, autor de al menos 15 libros, voraz lector, gamer y, por supuesto, de los viajes que desde 2005 realiza como cuenta cuentos a Colombia, Argentina, Chile, Colombia, así como a Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo.

Advierte que si no sensibiliza a la sociedad todo se irá al caño en este momento de cambio social profundo en el que somos homo, pero no ya no somos sapiens, "quiero decir que nuestra razón se la preguntamos siempre a un algoritmo (...) así que es un gran compromiso el que tenemos y me parece que el tiempo de la pandemia puede permitir que nos llenemos de esperanza y generar líneas de pensamiento humanistas empáticas".

JUGLARIA, UN PROYECTO DE VIDA

Juglaria Circo y Narración comenzó como un colectivo, pero finalmente decidieron llevarla como microempresa familiar en la que damos servicios artísticos y culturales, así que a diferencia de muchos grupos "no estamos esperando que las instituciones nos beneficien, no dependemos de la inversión del estado en la cultura y las artes, aunque si nos llega lo agradecemos y si pedimos y nos dan qué bueno".

Desde la creación han tenido un apoyo del Instituto Veracruzano de la Cultura y uno para el programa de radio, que ni siquiera se completó, del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. De ahí en fuera, su trabajo funciona a partir de la venta de servicios: "como escritor he vendido más de 30 mil libros en las funciones que damos. Hemos encontrado un esquema microempresarial para generar cultura divertida y amable para todas las edades pensando que nuestros clientes son padres de familia y nuestro destinatario primarios son los niños".

Ahora, entregan en PDF los libros que se venden en las funciones virtuales para las que elige textos de literatura infantil juvenil y contemporánea, que sean muy literarios, lo más inteligente posible, y lo menos aleccionadores posible; para esta temporada, por ejemplo, eligieron El Regalo de los Reyes Magos, de O. Henry, un cuento desconocido para los niños de hoy día.

Antes y durante la pandemia 80 por ciento del trabajo llega por Facebook, red social en la que tienen más de 13 mil seguidores orgánicos, "porque no hemos pagado un centavo a Facebook; desde hace ocho años al final de cada función repartíamos tarjetas y le decíamos a la gente ´súmate a mi red´, ´escríbenos y te regalamos un disco MP3 de cuentos´ y llegaron muchas personas". Otra red social que comienzan a explorar es Instagram para la que hacen videos de tres a cinco minutos.

Al final, agrega, "los cuentos, las historias, son esenciales en medio de la cultura con tres discursos que predomina en México: uno de telenovela, uno mesiánico que da las noticias a las 22 horas y uno machín de fines de semana de futbol. Más que nunca debemos trabajar en una estructura de pensamiento abierta a las diferentes formas de contar, que nos permiten entender qué somos como humanos porque en este momento estamos emigrando de humanos a cyborg".

Martín apoya su idea en que "ya nos metemos a cirugías muy fuertes para seguir viendo; simplemente cuando nació mi hijo, antes de cumplir seis meses en el vientre de su mamá ya sabíamos incluso si su hígado estaba en buenas condiciones, y se pueden hacer operaciones antes de que nazca el bebé".

SOMOS UNOS NIÑOTES

Martín Corona creció en Xalapa, Veracruz, jugando Mario Bros. Abandonaba las clases de secundaria, que le parecía aburrida, para irse a los videojuegos o a la tienda de discos de rock, otra cosa que le gusta mucho.

¿Qué si extraño algo? Extraño manejar horas y horas en la carretera; estar frente a 500 niños en alguna escuela, el estallido de las risas, compartir con tanta gente y escuchar sus historias; vivir de hotel en hotel. De hecho, afirma, cuando por la pandemia dejé de manejar tanto me refugié en los videojuegos que me han ayudado a hacer cosas que me encargan porque no he podido crear muchas cosas a nivel de voluntad, mi voluntad creativa está un poco empantanada.

Cree que podemos seguir siendo niños en muchos sentidos y que ciertas actitudes machistas de los hombres son de niño, "somos niñotes, nos peleamos por tonterías. ¿Cómo es ese niño que se manifiesta en mi trabajo cotidiano? pues divertido, cotorro, amable, a veces un poco cruel, pero ama jugar a jugar (...) busco espacios amables que me salvaron de terminar como mucha gente de mi barrio, como mi mejor amigo con el que jugué canicas, que apareció en bolsas negras de plástico".

Martín tenía la ilusión de criar a sus hijos en Xalapa. Cuenta que cuando él y Alethia hablaron de embarazarse estaban en esa ciudad, pero "en un retén de hace unos 8 o 9 años nos apuntaron con armas largas a los dos, a la cabeza, e inmediatamente ella se tocó el estómago. Fue un acto reflejo de su cuerpo y ahí pensé que por más que lo ame, mi terruño ya no es una ciudad para vivir".

Año y medio más tarde en la autopista los persiguió una camioneta de federales y también los encañonaron, más cuando se dieron cuenta de que éramos una familia se fueron, pero tener un arma larga en la cabeza es atroz, es terrible.

Aún con estas experiencias, asegura que su trabajo es ir a donde haga falta: "si me dicen que hay una comunidad en la sierra y les gustaría que fuera y sólo tienen los viáticos, yo les digo que sí voy".

(MJP)