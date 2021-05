Mario Zamora será un gobernador que preserve seguridad y orden: César Camacho

Culiacán, Sinaloa.- Mario Zamora Gastélum, como gobernador de Sinaloa, respetará el Estado de Derecho para preservar la seguridad, el orden, la integridad de los y las sinaloenses y ejercerá democráticamente el poder, afirmó César Camacho Quiroz, político y académico, al participar en el foro virtual "El Derecho como herramienta para un buen gobierno", organizado por Fundación Colosio Sinaloa.

Durante su participación en el foro virtual, junto a la magistrada en retiro Margarita Luna Ramos, doctora en Derecho Constitucional y Administrativo; y Raúl Carrancá y Rivas, profesor emérito de la UNAM; César Camacho Quiroz, resaltó que Mario Zamora Gastélum, está comprometido con un proyecto de gobierno.

"Me da gusto ver el interés de Mario Zamora, que está comprometido con un proyecto de gobierno sinaloense que le dé una señal esperanzadora a tantas y tantos compañeros. Ha expresado que hará tanto cuanto le permita la Ley, en un estado que requiere del derecho en más de un sentido", dijo.

Con más de 3 mil personas conectadas en este foro, profesionistas de diversas ramas, Camacho Quiroz explicó que el derecho es indispensable en la vida social y se dijo convencido de que el abanderado por el PRI, PRD y PAN será el encargado de ejercer democráticamente el poder en Sinaloa como un empleado de la gente.

"El poder es para servir y uno se le debe al electorado que deposita en uno confianza. Lo único que puede hacer es dar buenos resultados", resaltó el Senador con licencia y expresidente del CEN del PRI.

En su intervención Mario Zamora Gastélum aseguró que su gobierno será cercano, atento, en cumplimiento de la Ley y respeto del derecho, con visión de una democracia de siglo XXI, para generar bienestar a la sociedad.

Reafirmó que construirá un Sinaloa con gente de talento, con convicción de servir, con gente que quiera que a México y a Sinaloa le vaya mejor.

"No será un gobierno perfecto, no los hay, no existe, pero sí hay gobiernos cercanos, gobiernos atentos, que invitan a participar a la gente que quiere dar resultados. Sí hay gobiernos que hacen que las cosas día con día vayan avanzando, que, junto con la sociedad de manera abierta, transparente, van resolviendo los distintos problemas", dijo.

Por otra parte, Margarita Luna Ramos, doctora en Derecho Constitucional, señaló que el Estado fue creado para ser garante de la preservación de condiciones de una convivencia social, promotor de oportunidades, auspiciador de progreso y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas.

Raúl Carrancá y Rivas, dijo que el Derecho, es el elemento imprescindible y fundamental para un buen gobierno, es consecuencia de un buen estado, fuerte, sólido y consolidado, que se manifiesta en la Constitución y la Ley.

En ese sentido, ejemplificó que un gobierno puede ser malo al confundirse como un partido político, pues no gobierna para un partido, sino para todos los ciudadanos.

Durante el foro se dieron distintas particiones de presidentes de colegios y federaciones de abogados, que expresaron su apoyo a Mario Zamora, en quien visualizan al gobernador que Sinaloa necesita para continuar su desarrollo, alejado de las políticas públicas emanadas del gobierno federal, que solo han dividido al país.

Para concluir, el abanderado de la alianza "Va por Sinaloa", agradeció la invitación a este foro, el cual subrayó que no tuvo desperdicio al contar con la aportación, la experiencia y conocimientos de tan reconocidos ponentes.

MJP