Mario Zamora, candidato a gobernador de Sinaloa, hace pública su 10 de 10

ESCUINAPA.- En un acto de congruencia, transparencia y poniendo hechos a los dichos, el candidato a gobernador de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, hizo públicos los documentos que contienen toda la información de la 10 de 10, una vez que la validez jurídica de dicha información fue certificada por un Notario Público.

Durante su gira proselitista por el sur de Sinaloa, particularmente en Escuinapa, el abanderado en la alianza "Va por Sinaloa", expresó que en todos los lugares a donde va, mira a la gente con mucho ánimo y con ganas de ver de frente y a los ojos a los políticos, con la esperanza de saber que los mejores días de Sinaloa están por venir.

"Todos los políticos dicen voy a combatir la corrupción, pero nunca dicen cómo ni cuándo y no se lo aplican ellos mismos. La corrupción se combate con transparencia y para ser transparente hay que empezar con uno mismo. Decían antes los órganos ciudadanos que querían que los políticos hiciéramos el 3 de 3, declaración patrimonial, fiscal y de intereses... yo no hice un 3 de 3, hice un 10 de 10, transparenté todo, cuánto tengo, cuánto gano, cómo lo tengo, cómo lo gano", asintió Zamora Gastélum.

Dichos documentos se integran con la información que muestra la hoja de vida de Mario Zamora, adicional a su declaración fiscal, patrimonial, y de intereses, acción a la que se ha invitado al resto de los candidatos que buscan contender por un cargo de elección popular.

"Antier me entregaron ya el certificado de la fe del notario y hoy a más tardar por la tarde va a estar arriba en mi página mariozamora.mx, todo: la declaración patrimonial, mi declaración fiscal, mi declaración de intereses, mi buró de crédito, antidoping, todo para que vean que yo le pongo hechos a los dichos", afirmó quien gobernará Sinaloa los próximos 6 años.

Concluyó que la declaración 3 de 3 no es garantía para combatir la corrupción, ni para acreditar un modo honesto de vivir, en congruencia con los ingresos y trayectoria profesional, por lo que es necesario que los políticos pongan su hoja de vida al escrutinio de la ciudadanía, poniendo la cara de frente para que el ciudadano tenga todos los elementos que requiere y necesita para tomar la mejor decisión, de quién quiere que lo represente en el gobierno.





Los 7 puntos adicionales al 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de intereses) son:





? La opinión técnica de un contador público certificado que acredita la congruencia de la declaración patrimonial contra la declaración fiscal.

? Consultas realizadas a los registros públicos de propiedad de los municipios del estado de Sinaloa.

? Informe integral de mi comportamiento y situación fiscal.

? Manifestación bajo protesta de decir verdad de no violencia contra la mujer, soportada en carta de no antecedentes penales que acredita que no existen en mi contra condenas o sanciones por violencia de género, delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o cualquier delito del fuero común.

? Buró de Crédito, donde acredito que no cuento con claves de prevención, es decir, que nunca le he ocasionado un quebranto a nadie.

? Examen antidopaje.

? Fe pública por parte de un notario público que de veracidad de toda la información.





