Mariano, cuando la justicia llega a Chiapas... 18 años después

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Casi 18 años de estar encarcelado, sin sentencia, el activista indígena Mariano Pérez Velasco fue liberado del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas.

Fue acusado en de un secuestro que, su familia asegura, nunca existió, toda vez que ni siquiera conocen a la víctima y nadie lo acusa de dicho delito.

De acuerdo con su hijo, Ricardo Velasco Gómez, fue el 3 de febrero de 2004, alrededor de la medianoche, cuando 3 policías judiciales entraron a su domicilio en San Cristóbal de la Casas, Chiapas; con golpes lo detuvieron de manera ilegal y lo trasladaron al Centro de Readaptación Social número 5.

Su familia dice que cuando lo encontraron detenido, Mariano tenía golpes en todo el cuerpo, había sido víctima de tortura para que aceptara ser el responsable de un secuestro, mismo que hasta la fecha, no saben en contra de quien fue, pues no hay parte acusadora, ni se han llevado a cabo las audiencias correspondientes.

Ricardo cuenta que su papá, de 39 años de edad, no escucha bien debido a una lesión que le ocasionaron en su oído izquierdo, además de que no pueden atenderlo médicos porque no tienen recursos para pagar el tratamiento.

Por ello, la organización Solidarios de la Voz del Amate buscaron proteger a Mariano bajo el Protocolo de Estambul, que acredita tortura por parte de fuerzas del Estado.

LA LIBERACIÓN

La Organización Solidarios de la Voz del Amate dieron a conocer la liberación de Mariano Pérez Velasco. Desde el inicio de su proceso argumentó haber sido torturado. Ahora, buscarán la reparación integral del daño para Mariano y su familia.

La organización recordó la situación de otros ocho reos indígenas en una situación parecida a la de Pérez Velasco.

Su libertad es fruto de la lucha de las familias, organizaciones solidarias, comunidades en resistencia y colectivas, quienes con corazón, palabra, poesía, pintura, expresiones artísticas y sus manos tejen cada día la libertad con esa ternura infinita

LOS OTROS OCHO

Al igual que Mariano, existen otros ocho casos de indígenas presos de manera irregular. Resalta el caso de los hermanos Martín, Marcos, Mario y Mariano Gómez López, acusados de un homicidio y sentenciados a 31 años 9 meses en prisión.

La organización de presos tsotsiles 'Solidarios de la Voz del Amate' denuncia que todos sus integrantes recluidos en el CERSS 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dieron positivo a prueba de Coronavirus.



De acuerdo con la organización Solidarios de la Voz del Amate, Mariano sí cometió el delito, pero sus hermanos han sido acusados injustamente, pues no están relacionados con los hechos y, sin embargo, también fueron sentenciados.

Nuestras gentes, nuestros hermanos y familias están encarcelados injustamente. Llevan años en la cárcel acusados de diferentes delitos, principalmente de secuestro y homicidio para que no salgan de la cárcel. El único delito que les han encontrado es ser pobres, ser humildes, por el color y la ignorancia, eso es lo que los ha llevado a la cárcel con tortura

Roberto Martínez Pérez también ha pasado en prisión 13 años por un homicidio que, aseguran, no cometió; ella denunció que lo sentenciaron a 41 años por no saber hablar español y ser pobre.

Felipe Díaz Méndez, Mario Díaz Rodríguez y Juan Castellanos Gómez son los nombres de los últimos 3 presos que Solidarios defiende y exige su liberación, pues además de ser acusados injustamente, no se respetaron sus procesos penales y fueron torturados, discriminados y amenazados por las autoridades del Centro de reclusión y policías.

UN CASO MÁS

Cabe mencionar que Adrián Gómez Jiménez obtuvo su libertad absoluta el pasado 8 de septiembre de este año, ordenada por el presidente del Tribunal Colegiado en materia penal y civil del Vigésimo Circuito a través del Amparo 66/2021.

Gómez Jiménez fue detenido sin una orden de aprehensión, vulnerando su presunción de inocencia y víctimas de tortura. Su libertad llegó 17 años, 8 meses y 4 días después.

